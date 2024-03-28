شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ميزات جديدة لخرائط Apple توفر سهولة التنقل بـiOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة أبل مؤخرًا مواعيد حدث WWDC 2024 الذي طال انتظاره، وسيعقد الحدث في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، ومن المتوقع أن تصدر شركة Apple بعض الإعلانات المثيرة، أحد الإعلانات الرئيسية المتوقعة في WWDC هي النظرة الأولى على تحديث نظام التشغيل الجديد لأجهزة iPhone، iOS 18، وفقًا للتكهنات والتسريبات، سيكون iOS 18 هو أكبر تحديث لنظام تشغيل iPhone أصدرته Apple على الإطلاق، ويقال إنه سيتضمن تكامل ميزات الذكاء الاصطناعي ودعم مراسلة RCS، وفقاً لموقع indiatoday.

بالإضافة إلى الميزات المتوقعة لنظام التشغيل iOS 18، يشير تقرير حديث من MacRumors إلى أن شركة Apple تخطط لدمج الخرائط الطبوغرافية في تطبيق Apple Maps لأنظمة iOS 18 وmacOS 15 وvisionOS 2، علاوة على ذلك، قد يستمتع مستخدمو iPhone قريبًا بالقدرة على إنشاء مسارات مخصصة في خرائط Apple، مما يمكنهم من تخصيص ومعاينة مساراتهم قبل الشروع في رحلاتهم.

الخرائط الطبوغرافية

قدمت شركة Apple في البداية الخرائط الطبوغرافية في نظام watchOS، منذ ظهورها لأول مرة، أصبحت هذه الخرائط أداة حيوية لعشاق الهواء الطلق، حيث تتميز بمسارات مفصلة وخطوط ارتفاع ومعالم، وكلها مفيدة بشكل خاص للتنقل الدقيق أثناء أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة، وتعمل شركة Apple أيضًا على توسيع نطاق وصولها بشكل منهجي عبر الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تشير التقارير الجديدة هذا العام إلى احتمال امتداد هذه الخرائط إلى منصات iOS وmacOS وvisionOS، ويشير المحلل نيكولاس ألفاريز في تقريره إلى أنه تم تنفيذ كود الخرائط الطبوغرافية في العام الماضي ولكن تم تفعيله فقط في نظام watchOS 10، وظل غير نشط على نظامي iOS وmacOS في ذلك الوقت، ومع ذلك، تكشف التحديثات الأخيرة للتعليمات البرمجية لأنظمة iOS 18 وmacOS 15 وvisionOS 2 أن الميزة نشطة الآن، ويشير هذا أيضًا إلى توفر متزايد للخرائط الطبوغرافية مع ترقية iOS 18 القادمة، وفقًا لما أوردته MacRumors.

إنشاء مسار مخصص

بالإضافة إلى الخرائط الطبوغرافية، يقال إن شركة آبل مستعدة لتقديم إنشاء مسار مخصص مع نظام التشغيل iOS 18، وستمكن هذه الميزة مستخدمي iPhone من تصميم مساراتهم المحددة للرحلات، مما يوفر بديلاً للطرق التي تقترحها خرائط Apple، حاليًا، توفر خرائط Apple خيارات متعددة للطريق إلى الوجهة، ولكن مع iOS 18، سيكون لدى المستخدمين تحكم كامل في التفاصيل الدقيقة لمسارهم.

ومن المثير للاهتمام أن التحسينات المتوقعة على خرائط Apple، بما في ذلك الخرائط الطبوغرافية والمسارات المخصصة، هي مجرد لمحة عن الرؤية الأوسع لنظام iOS 18، وتتجاوز هذه التحديثات التركيز المتوقع على التخصيص وميزات الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لموقع MacRumors، سيسمح نظام iOS 18، لأول مرة، للمستخدمين بترتيب أيقونات التطبيقات بحرية على الشاشة الرئيسية، وحتى إنشاء مسافات بينها، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد iOS 18 لاعتماد معيار المراسلة لخدمات الاتصالات الغنية (RCS) ودمج عناصر التصميم من VisionOS.



بشكل عام، وفقًا للتقارير، تهدف شركة Apple من خلال نظام التشغيل iPhone القادم إلى تعزيز مرونة الشاشة الرئيسية وتقديم تجربة تصميم أكثر تركيزًا على المستخدم.

جدير بالذكر أن المجموعة الكاملة من ميزات iOS 18 تظل سرية حتى إعلان Apple الرسمي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو، إلى جانب نظام التشغيل iOS 18، من المتوقع أيضًا أن تكشف Apple عن تحديثات لأنظمة iPadOS 18 وwatchOS 11 وvisionOS 2 وmacOS، بعد الكشف، من المتوقع أن يتم إصدار الإصدارات التجريبية لتحديثات نظام التشغيل هذه في يونيو، مع التخطيط لإصدار عام في الخريف، ومن المحتمل أن يتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 16.