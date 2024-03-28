تكنولوجيا: ‏Logitech تقدم لوحة المفاتيح والفارة Signature Slim Combo K950 القادرة على تحمل التكاليف والإنتاجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Logitech لوحة المفاتيح اللاسلكية Signature Slim K950 الجديدة والفارة Signature Slim Combo. يوفر هذا الثنائي وظائف متقدمة بسعر يمكن معقول.

تعد Signature Slim Combo مثالية للعاملين الذين يتنقلون في أسلوب عمل مختلط. وذلك يشمل لوحة مفاتيح لاسلكية Logitech Signature Slim K950 وفارة لاسلكية Signature Plus M750.

أولاً، تتميز لوحة المفاتيح بأنها متعددة الاستخدامات، وتوفر التوافق عبر مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل (Windows و macOS و iOS و Android و Linux).

يشبه تصميم لوحة المفاتيح نموذج MX Keys الشهير من Logitech وهناك مفاتيح وظائف مخصصة للاختصارات المفيدة مثل التقاط الشاشة وكتم صوت الميكروفون والرموز التعبيرية. لكن لوحة المفاتيح تفتقر إلى الإضاءة الخلفية.

ومن ناحية أخرى، توفر الفارة اللاسلكية Signature Plus M750 الأزرار اليسرى واليمنى والوسطى، وزرين جانبيين يمكن الوصول إليهما بسهولة، وعجلة ذكية للتمرير الدقيق أو الذي يركز على السرعة.

تتفوق كل من لوحة المفاتيح والفارة في الراحة والأداء الوظيفي. تعد لوحة المفاتيح كاملة الحجم، المزودة بلوحة مفاتيح رقمية مدمجة، مناسبة تمامًا لعمل جداول البيانات وتتضمن أقدامًا قابلة للتعديل لضبط زاوية الكتابة.

بالإضافة إلى ذلك، أعطت Logitech الأولوية لتجربة الكتابة والنقر الهادئة، وهي أخبار مرحب بها للبيئات التي تثير القلق بشأن الضوضاء والتشتت.

تتألق لوحة المفاتيح والفارة حقًا عند إقرانهما ببرنامج Logi Options+. إذ يمكن للمستخدمين تخصيص الوظائف الرئيسية لبرامج معينة (مثل Adobe Photoshop أو Microsoft Word) والاستفادة من ميزة “Flow” الاستثنائية.

تمكّن ميزة Flow لوحة المفاتيح والفارة من الاقتران في وقت واحد مع ما يصل إلى ثلاثة أجهزة (عبر Bluetooth أو الدونجل اللاسلكي Logi Bolt من Logitech). يتيح لك ذلك التبديل بسلاسة وحتى النسخ واللصق عبر الأجهزة عبر شبكات Wi-Fi.

تدعم Logi Options+ أيضًا الإجراءات الذكية. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تعيين ضغطة مفتاح واحدة لتشغيل برامج متعددة في وقت واحد.

تقدم Logitech أيضًا إصدارًا خاصًا بالأعمال من Signature Slim Combo المصمم بشكل صريح للنشر في المؤسسات.

يحتوي إصدار المؤسسة على تقنية Logi Bolt اللاسلكية الآمنة لتوفير اتصال موثوق وآمن. بالإضافة إلى ذلك، لديهم ميزة Logitech Sync التي تسمح بتحديث البرامج الثابتة عن بعد والمراقبة عبر النشر العالمي المحتمل لأجهزة Signature Slim.

تتوفر لوحة المفاتيح والفارة باللون الرمادي واللون الأبيض الفاتح. ويدعم كلا الجهازين بطاريات AAA وAA ويتم تصنيفهم بعمر يصل إلى 36 شهرًا.

تأتي Logitech Signature Slim Combo K950 بسعر 109.99 دولارًا.

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