شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.06 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة Bitcoin اليوم الخميس مكاسب ضئيلة بنسبة 0.06 % وبهذا، وصلت قيمة البيتكوين إلى 67,145 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، ويتوقع خبراء الأسواق أن يتجاوز الأصل علامة 70 ألف دولار، في الأيام المقبلة، وفقاً لموقع gadgets 360.

سجلت الأثير خسارة قدرها 2.13 % اليوم الخميس، حيث يتم تداول الأصل حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 3360 دولارًا.

وجد كل من Tether وBinance Coin وSolana وUSD Coin وCardano وAvalanche أنفسهم يتبعون عملة Ether نحو الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، اعتبارًا من يوم الخميس، 2.62 تريليون دولار، بعد أن انخفض التقييم بنسبة 1.33 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي تحقق الربح، Dogecoin، وBitcoin Cash، وLeo، وCosmos، وBraintrust.

قد تستمر تقلبات السوق لفترة من الوقت حيث تواجه بعض أكبر البورصات في هذا القطاع مشكلات قانونية، على سبيل المثال، تواجه منصة Binance تحقيقًا في نيجيريا بعد أن تمكن أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة من الفرار من الحجز وفر من البلاد.

تم فرض رسوم على KuCoin من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية لتشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه، ورد أن محكمة في الولايات المتحدة قضت بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قدمت حجة معقولة مفادها أن Coinbase تعمل كوسيط وبورصة وغرفة مقاصة غير مسجلة.

يمكن أن يساعد الوضوح في حل هذه العقبات الصناعية قطاع العملات المشفرة على الخروج من مرحلة التقلب.