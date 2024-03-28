تكنولوجيا: إصلاح مشكلة وميض الشاشة على جهاز OnePlus Pad مع التحديث الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت OnePlus تحديث OxygenOS 14.0.0.500 لجهاز OnePlus Pad، والذي يتضمن تصحيح أمان أندرويد لشهر فبراير 2024 وإصلاحًا لمشكلة قد تتسبب في وميض شاشة الجهاز اللوحي عند التبديل بين الوضعين الأفقي والعمودي.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث على تحسين استقرار وأداء نظام OnePlus Pad ويقلل من استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية.

كما أنه يعمل على إصلاح مشكلة تتعلق بالاتصال بالشاشات المتعددة. يمكنك التحقق من الصورة أدناه للحصول على سجل التغيير الكامل.

يحتوي تحديث OxygenOS 14.0.0.500 على إصدار البرنامج الثابت OPD2203_14.0.0.500(EX01) ويتم طرحه في الهند وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى على دفعات لنسبة صغيرة من المستخدمين، ومن المقرر أن يبدأ الطرح على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.

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