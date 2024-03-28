شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم الشحن اللاسلكى الأسرع فى iPhone 12.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل لمستخدمي iPhone 12 أخيرًا شحن هواتفهم الذكية بدعم الشحن اللاسلكى الأسرع، على الرغم من أن Apple لم تعلن رسميًا عن التحديث الأخير لنظام iOS 17.4، إلا أنه يبدو أنه فتح الدعم الخفي لـ Qi2، تقنية الشحن اللاسلكي من الجيل التالى، وهذا يعني أن جهاز iPhone 12 الخاص بك يمكنه الآن تحقيق سرعات شحن أسرع تصل إلى 15 وات باستخدام شواحن Qi2 المتوافقة، وفقاً لموقع Indiatoday.

وفقًا لتقرير صادر عن Macworld، مع أحدث إصدار iOS 17.4، قامت Apple أخيرًا بدمج الدعم للشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات مع Qi2، وتم تطوير Qi2 بواسطة اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC)، وهو بمثابة خليفة لمعيار الشحن اللاسلكي الحالي Qi، ويتميز بالكفاءة المحسنة وميزات المحاذاة المغناطيسية، مستوحى من تقنية MagSafe من Apple، والجدير بالذكر أن شركة Apple هي عضو رائد في WPC وقد لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل تصميم Qi2.

ولكن كيف سيفيد هذا التحديث اللاسلكي الجديد مستخدمي iPhone 12؟ حتى الآن، كان مستخدمو iPhone 12 مقتصرين على سرعات شحن تبلغ 7.5 واط مع شواحن Qi القياسية وما يصل إلى 15 واط مع شواحن MagSafe المعتمدة من Apple، ومع ذلك، تشير الاختبارات التي أجرتها Macworld إلى أن iOS 17.4 يمكّن iPhone 12 من العمل مع شواحن غير MagSafe Qi2 بسرعة كاملة تبلغ 15 واط، ويعمل هذا على محاذاة iPhone 12 مع إمكانيات الشحن الأسرع لطرز iPhone 13 و14 و15

جدير بالذكر أنه بينما تلقى iPhone 13 و14 دعمًا رسميًا لـ Qi2 من خلال iOS 17.2، لم تصدر Apple أي إعلانات بخصوص iPhone 12، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن أجهزة الشحن اللاسلكي لجهاز iPhone 12 تسبق الانتهاء من معيار Qi2.

ومع ذلك، إذا كنت تمتلك iPhone 12 وشاحن Qi2، فمن المحتمل أن تتمكن من تجربة شحن لاسلكي أسرع، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليست كل أجهزة شحن Qi2 متساوية.

وفي الوقت نفسه، كما هو الحال بالنسبة للتحديثات الأخرى في iOS 17.4، قدمت Apple قسمًا شاملاً لصحة البطارية ضمن تطبيق الإعدادات، ويقدم رؤى تفصيلية حول عمر بطارية هاتفك، مثل عدد الدورات والحد الأقصى للسعة، ويمثل هذا التحسين تحسنًا كبيرًا مقارنة بالإصدار السابق، والذي يعرض فقط صحة البطارية كنسبة مئوية.

كما تم توسيع لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، لتشمل رموزًا تعبيرية جديدة مثل الفطر والعنقاء والرموز التعبيرية التي تهز الرأس للإشارة إلى "نعم" و"لا"، مما يثري تواصل المستخدم.

علاوة على ذلك، تم تجديد Apple Podcasts بإضافة نصوص بلغات متعددة - الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية - مما يتيح للمستخدمين القراءة جنبًا إلى جنب مع الصوت، وتتميز هذه الميزة بقراءة النص الكامل ووظائف البحث والتوافق مع خيارات إمكانية الوصول مثل حجم النص وVoiceOver.

يمكن للمستخدمين الآن إضافة الأغاني التي يكتشفونها في ملفات Podcasts بسهولة إلى قوائم تشغيل Apple Music الخاصة بهم. تمت ترقية Siri للإعلان عن الرسائل بلغات مختلفة، وتم تعزيز حماية الأجهزة المسروقة لتعزيز الأمان.