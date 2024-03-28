شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تتخذ خطوات لإتاحة أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعى على نطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ إنتل خطوات كبيرة نحو جعل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تدعم الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق أوسع، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن إطلاق مبادرتين في إطار برنامج AI PC Acceleration الخاص بها. وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز تطوير وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل بائعي البرامج والأجهزة على حد سواء، بحلول نهاية عام 2025، تهدف إنتل إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 مليون جهاز كمبيوتر مدعوم بمعالجات Intel Core Ultra.

توسيع ميزات الذكاء الاصطناعي والشراكات

يتضمن هدف إنتل الطموح تقديم أكثر من 300 ميزة متسارعة للذكاء الاصطناعي في عام 2024. وستشمل هذه الميزات أكثر من 230 تصميمًا من 12 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأصلية (OEMs).

حاليًا، تتعاون إنتل مع أكثر من 150 بائعًا للأجهزة حول العالم، لا تتعلق هذه المبادرة بالكمية فحسب، بل تتعلق أيضًا بالجودة وإمكانية الوصول، مما يجعل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة سائدة.

وأشار مات كينج، المدير الأول للنظام البيئي لأجهزة العميل في إنتل، إلى دمج 150 من بائعي الأجهزة في البرنامج، بهدف توفير حلول شاملة للمطورين، كما أكدت كارلا رودريجيز، نائب الرئيس والمدير العام لتمكين النظام البيئي لبرامج العميل في إنتل، على نمو البرنامج ليشمل المطورين الصغار ومتوسطي الحجم.

موارد للمطورين

قامت إنتل بتجديد صفحات موارد المطورين الخاصة بها لتكون بمثابة مركز شامل، يمكن للمطورين العثور على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي ومجموعات الأدوات والوثائق والمواد التدريبية التي تركز على العميل.

كذلك تم تصميم هذه الموارد لمساعدة المطورين على الاستفادة بكفاءة من تقنيات معالجات Intel Core Ultra. وهذا بدوره سيؤدي إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المبتكرة.

يمكن للمطورين المهتمين بالانضمام إلى برنامج AI PC Acceleration Program التسجيل على بوابة تطوير Intel AI PC، العضوية مجانية وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما في ذلك مجموعة أدوات إنتل OpenVINO.

تقدم إنتل أيضًا دورات وشهادات، إلى جانب الدعم الفني لمساعدة بائعي الأجهزة في تحسين تقنياتهم واختبارها.