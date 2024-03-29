شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يطلق ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعى AI Bitmoji لحيوانك الأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق سناب شات ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمشتركين: إصدارات Bitmoji لحيوانك الأليف، تسمح الميزة للمستخدمين بالتقاط صورة لصديقهم ذو الأرجل الأربعة لإنشاء صورة رمزية تشبه الرسوم المتحركة لمرافقة Bitmoji الخاصة بهم في Snap Map.

استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركتها الشركة، يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختيار من بين عدد قليل من الأشكال المختلفة للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بعد مشاركة صورة لحيواناتهم الأليفة، وفقا لتقرير انجادجيت .

ويعد هذا تخصيصًا أقل بكثير مما يمكنك القيام به باستخدام Bitmoji المستوحى من الإنسان، على الرغم من أنه يجب أن يسمح للمستخدمين بإنشاء شيء يشبه حيوانهم الأليف في IRL. (لا توجد معلومات حول ما إذا كان بإمكان Snap يومًا ما تقديم ملحقات الحيوانات الأليفة ذات العلامات التجارية للصور الرمزية للحيوانات كما تفعل مع Bitmoji البشري.)

وتعد الإضافة أيضًا أحدث مثال على كيفية احتضان Snap لميزات الذكاء الاصطناعي في عرض الاشتراك الخاص بها ، ومنذ ظهور Snapchat + لأول مرة في عام 2022، استخدمت الشركة الخدمة المتميزة لتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك مساعد MyAI الخاص بها بالإضافة إلى الميزات التي تعمل بالكاميرا مثل Dreams واللقطات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وأعلنت الشركة في ديسمبر أن لدى Snapchat + أكثر من 7 ملايين مشترك.

وفى أماكن أخرى، أضافت Snap بعض التحديثات لغير المشتركين أيضًا، ويضيف التطبيق ميزة قالب جديدة لتسهيل تحرير المقاطع، وإيماءات جديدة تعتمد على التمرير لإرسال اللقطات وتعديلها بسرعة أكبر.

وسيدعم Snapchat أيضًا تحميلات فيديو أطول للقصص وSpotlight ، ويمكن الآن أن تصل مدة اللقطات داخل التطبيق إلى ثلاث دقائق، بينما سيدعم التطبيق عمليات تحميل تصل إلى خمس دقائق.