شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يرصد "جراب" iPhone 16 Pro مزود بزر التقاط مخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سلسلة iPhone 16 تسريبات منذ بضعة أشهر ومن المتوقع أن تنتشر المزيد من الشائعات حول أجهزة iPhone 2024 على الإنترنت مع اقترابنا من الحدث، وقد تم الآن تسريب جراب لجهاز iPhone 16 Pro عبر الإنترنت، والذى يظهر أنه يحتوي على زر التقاط.

وتكشف الصور المسربة بواسطة Sonny Dickson عن وحدة كاميرا مربعة موجودة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية لجهاز iPhone، كما أن هناك قطعتين مرئيتين على الحافة اليمنى: أحدهما من المحتمل أن يكون لزر الطاقة، والآخر ربما يكون "زر الالتقاط" المشاع على نطاق واسع للضغك على الصور بسرعة.

يتماشى هذا مع التكهنات السابقة التي تشير إلى أن جميع طرازات iPhone 16 ستحتوي على زر مخصص للكاميرا.

إليك ما يمكن أن تفعله الميزة:



يشاع أن زر الالتقاط الموجود على iPhone 16 Pro هو زر ميكانيكي وسيساعد في التقاط الصور بشكل أسرع، ويشير موقع المعلومات إلى أن هذا الزر لن يستجيب للمس فحسب، بل أيضًا لدرجات متفاوتة من الضغط، مما يوفر للمستخدمين تحكمًا أفضل في تجربة التصوير الخاصة بهم.

وتم تصميم زر الالتقاط للسماح للمستخدمين بالتمرير ببساطة إلى اليسار أو اليمين لتمكين التكبير والتصغير بسلاسة، مما يسمح بتكوين اللقطات بدقة، بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الضغط اللطيف على الزر يؤدي إلى تنشيط ميزة التركيز.



ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الميزة الجديدة يكمن في قدرتها على تسهيل التسجيل، ومن خلال الضغط بقوة على زر الالتقاط، يمكن للمستخدمين بدء تسجيل الفيديو، وتبسيط العملية وتمكين المستخدمين من التقاط مقاطع فيديو عفوية بسرعة.

وفي حين أن الميزة لم يتم تأكيدها رسميًا، فقد تم تسريب المعلومات من قبل مصدر موثوق.

على الرغم من أن التقرير يقول أيضًا أن شركة Apple لا تزال تعمل على هذه الميزة، وبالتالي يمكنها تغيير بعض الوظائف بناءً على اختبارها.

يقال إن شركة Apple تخطط لوضع زر الالتقاط بشكل استراتيجي على الجانب الأيمن من طرازات iPhone 16 للوصول السريع، هذا أسفل زر الطاقة مباشرةً.