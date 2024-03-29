برق ورعد وأمطار .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن السحب الرعدية الممطرة تتجه إلى شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق، مع استمرار الأمطار الرعدية على مناطق من الوجه البحري.

وكانت قد سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالبرق والرعد، على مناطق من القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعدما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبري ليلا.

وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأضافت: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية".

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.