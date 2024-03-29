شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكم على سام بانكمان عملاق العملات المشفرة بالسجن 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك حكم بالسجن لمدة 25 عامًا على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بورصة العملات المشفرة، حسبما أعلن القاضي لويس أ. كابلان القرار.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أعرب بانكمان فريد عن أسفه لأفعاله والأشخاص الذين ألحق بهم الأذى، وقال "لقد كان الأمر مؤلما للمشاهدة، العملاء لا يستحقون أيًا من هذا الألم."، وقال: "حياتي المفيدة ربما انتهت.. لقد انتهى الأمر منذ بعض الوقت."

ومن المتوقع أن يستأنف بانكمان فرايد القرار، وطلب فريق الدفاع عنه الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف بسبب "أعماله الخيرية والتزامه الواضح تجاه الآخرين".

واقترح الفريق أيضًا التساهل على أساس أن الضحايا سيتم تعافيهم ماليا، في إشارة إلى جلسة استماع محكمة الإفلاس في يناير والتي أظهرت أن العملاء والدائنين سيحصلون على أموالهم.

ومن ناحية أخرى، أراد المدعون شيئًا أكثر قسوة، وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر إنهم طلبوا الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما "لتجسيد مدى خطورة جرائم المدعى عليه"، وكانت العقوبة القصوى الممكنة هي 110 سنوات.

وكان قد تم القبض على بانكمان في جزر البهاما في ديسمبر من عام 2022، وواجه سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ضد عملاء FTX، والاحتيال الإلكتروني ضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد كلا الكيانين، والتآمر لارتكاب جرائم، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع على عملاء FTX والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وأدين بجميع التهم.

استمرت المحاكمة لمدة شهر واحد، حيث جادل المدعون بأنه استخدم أموال FTX للحفاظ على شركة Alameda Research الشقيقة واقفة على قدميها.

وأكدت كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، صحة هذا الأمر واعترفت بأنها ارتكبت عملية احتيال نيابة عن بانكمان فرايد.

اقترضت شركة Alameda أكثر من 8 مليارات دولار من FTX، وهي الأموال التي تم أخذها من حسابات تابعة لعملاء FTX.



يدعي بانكمان فرايد أنه علم بهذا الأمر فقط في عام 2020 لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الأموال.



وقال إنه يأسف بشدة "لعدم إلقاء نظرة أعمق على" ما كان يحدث مع الشركتين، حيث انهارت شركة FTX وأعلنت إفلاسها في عام 2022.