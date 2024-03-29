لمواجهة التقلبات الجوية .. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

الشارقة - اميمة ياسر - تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لرياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية، واستعدادًا لمجابهة أي طوارئ، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من احتمال تساقط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أن بعض مدن المحافظة تعرضت لرياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ40 كيلومترا في الساعة، وهذه الرياح محملة بالرمال والأتربة، إضافة إلى أنها ساعدت على الشعور بالانخفاض في درجات الحرارة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، وتجهيز المعدات الثقيلة للتحرك الفوري حال حدوث أي طوارئ أو تراكمات للرمال.

وأوضح البيان، أن كل الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح الشديد المحمل بالرمال والتي تظهر بشكل واضح في الظهير الصحراوي.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لتمشيط الطرق أول بأول، والتعامل مع أي تراكمات للرمال التي قد تنتج عن نشاط الرياح، ومراجعة المعدات الثقيلة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 26 والصغرى 14، وفي مدينة رأس سدر العظمى 25 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 25 والصغرى 15، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 20 والصغرى 8، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 30 والصغرى 18 درجة.

كانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.