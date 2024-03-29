شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتيح لأصحاب الحسابات المجانية الوصول لميزات X Premium بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لـX، أن المنصة، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ستقدم الآن ميزات من X Premium وX Premium+، الاشتراك المدفوع لمنصة المدونات الصغيرة، دون أى تكلفة إضافية لمستخدمين محددين على المنصة.

ومع ذلك، لن يكون جميع مستخدمي X مؤهلين، وفقًا للتفاصيل التي شاركها الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تعمل خطط الاشتراك المميزة على X على تقليل عدد الإعلانات على المخطط الزمني، مع السماح للمستخدمين بالوصول إلى الميزات المتميزة بالإضافة إلى Grok، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) تم إنشاؤه بواسطة xAI، الشركة الناشئة التي أسسها ماسك.

وفي منشور على X، قال ماسك أن جميع الحسابات على النظام الأساسي التي لديها "أكثر من 2500 متابع مشترك معتمد" سيكون لها حق الوصول إلى الميزات المتاحة مع اشتراك X Premium.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي للمنصة أيضًا إن المستخدمين الذين لديهم أكثر من 5000 متابع مشترك تم التحقق منهم سيتم منحهم إمكانية الوصول إلى الميزات المتوفرة مع اشتراك X Premium+، ولم يقدم ماسك سببًا لمنح الوصول إلى ميزات X Premium وX Premium+ لمستخدمين محددين، ولكن القرار يأتي في أعقاب تقرير كشف أن عددًا أقل من الأشخاص كانوا يستخدمون خدمة المدونات الصغيرة، التي تكافح من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين.

وهذا يعني أنك ستحتاج إلى 2500 متابع دفعوا مقابل اشتراك Premium أو Premium+ للوصول إلى هذه الميزات، والتي تتضمن أيضًا علامة التحقق الزرقاء والقدرة على تحقيق الدخل من منشوراتهم، حيث عرض X عددًا أقل من الإعلانات لمشتركي Premium، بينما لا يرى أولئك الذين لديهم اشتراك Premium+ أي إعلانات.

ويوفر كلا الاشتراكين ميزات مثل القدرة على تحرير المنشورات أو التراجع عنها، وزيادة عدد الأحرف المسموح بها، ونشر مقاطع فيديو أطول، وتشغيل الفيديو في الخلفية، وتنزيلات الفيديو، والوصول إلى برنامج الدردشة Grok AI، ويتيح الوصول المميز أيضًا للمشتركين القدرة على نشر المقالات.

كما تسمح الاشتراكات أيضًا للمستخدمين بتخصيص واجهة تطبيق الهاتف المحمول وإخفاء الإعجابات والاشتراكات.



