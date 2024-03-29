شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط القمرية اليابانية SLIM تنجو من ليلتها القمرية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجت المركبة الفضائية SLIM، وهى أول مركبة هبوط ناجحة على سطح القمر من اليابان، من المرور بليل قمرى بارد طويل للمرة الثانية، حيث أعلن أعضاء فريق المهمة عن الأخبار عبر منصة X فى منشور تضمن أيضًا صورة تم التقاطها حديثًا بواسطة كاميرا الملاحة الخاصة بالمركبة.



صورة جديدة من مركبة اليابان على القمر

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق SLIM، واسمه اختصار لـ "Smart Lander for Investigating Moon"، في سبتمبر الماضي وهبط في 19 يناير، مما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بهدوء على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند.



هبطت المركبة الفضائية التى تعمل بالطاقة الشمسية في اتجاه أقل من الأمثل لحصد ضوء الشمس، واختفى المسبار الذي يبلغ وزنه 200 كيلوجرام بعد ذلك بوقت قصير، لكنه استيقظ بعد ذلك في 28 يناير وبدأ في جمع البيانات.



وضع فريق المهمة SLIM في حالة سبات بعد بضعة أيام قبل الليلة القمرية التي استمرت أسبوعين، حيث انخفضت درجات الحرارة السطحية في موقعه إلى حوالي 208 درجة فهرنهايت (ناقص 130 درجة مئوية).



حققت SLIM بالفعل أهداف مهمتها الأساسية، الهبوط الدقيق، ونشر مركبتين جوالتين صغيرتين، وإجراء مجموعة متنوعة من الأعمال العلمية بحلول تلك المرحلة، ولم يكن من المتوقع أن يعود للعمل مرة أخرى، لكن المسبار فعل ذلك، حيث استيقظ من السبات في أواخر الشهر الماضي، ويتمتع SLIM الآن بإحياء ثانٍ، على الرغم من أن الظروف القاسية بدأت تؤثر سلبًا على الروبوت الصغير.



وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها، بدأت بعض أجهزة استشعار درجة الحرارة وخلايا البطاريات غير المستخدمة في التعطل، لكن غالبية الوظائف التي نجت من الليلة القمرية الأولى تم الحفاظ عليها حتى بعد الليلة القمرية الثانية.