شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف نموذج الذكاء الاصطناعى Gemini AI إلى هواتف Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف Google نموذج اللغة بالذكاء الاصطناعى Gemini إلى هواتف Pixel 8 الذكية وسيشتمل الهاتف على Gemini Nano، وهو نسخة من النموذج المصمم للتشغيل محليًا على الأجهزة الشخصية، ويأتى ذلك بعد الإطلاق الناجح لهاتف Pixel 8 Pro فى أواخر العام الماضى.

ويتميز هاتف Pixel 8 بنفس شريحة Tensor G3 الخاصة بهاتف Pro، والتى تم تصميمها لتسريع أداء الذكاء الاصطناعى، لذلك يجب أن تكون التجربة الشاملة متشابهة مع كلا الجهازين، كما سيأتى فى Pixel Features Drop القادم، ولكن كمعاينة للمطورين فقط فى الوقت الحالى.

وتريد جوجل جمع التعليقات والتأكد من أن كل شىء يعمل بسلاسة على الهاتف ذى المواصفات الأقل قليلاً.

ويعد هذا تغييرًا مفاجئًا إلى حد ما بالنسبة لشركة Google، وقالت الشركة فى الأصل إن Pixel 8 لا يمكنه التعامل مع Gemini الموجود على الجهاز بسبب "قيود الأجهزة"، على الرغم من وجود نفس شريحة الطراز Pro.

ويتمثل الاختلاف الرئيسى بين الهاتفين في تخصيص ذاكرة الوصول العشوائى (RAM)، والتى لا تبدو بمثابة كسر للصفقات عندما يتعلق الأمر بتشغيل الذكاء الاصطناعى على الجهاز، ويبدو أن جوجل توصلت أيضًا إلى هذا الخط من التفكير.

وتقوم الشركة بتوسيع ميزتين تستفيدان من LLM، وكلتا الأداتين متاحتان لمستخدمي Pro، وسيحصل تطبيق Recorder على ميزة التلخيص المحسنة التي تعمل بنظام Gemini والتي تعمل محليًا على الجهاز.

وتوجد أداة مماثلة بالفعل، ولكنها تتطلب اتصالاً بالشبكة، وبمجرد انضمام Gemini Nano إلى متن الطائرة، لن يلزم إرسال البيانات إلى الخادم بعد الآن. وكما قد يتوقع المرء، تقوم هذه الميزة بإنشاء ملخصات للمحادثات المسجلة.

وستعمل Gemini Nano أيضًا على تشغيل مجموعة أدوات الرد الذكي في Gboard، ويقترح هذا البرنامج ردودًا على الرسائل ويدرك أيضًا سياق المحادثات.

وقد بدأ باعتباره حصريًا لتطبيق WhatsApp ولكنه توسع مؤخرًا ليشمل تطبيقات أخرى، وتعد جوجل بأن "المزيد من تطبيقات المراسلة" ستضيف الدعم في الأشهر المقبلة، ومن الغريب أن رسائل Google ليست من أوائل المستخدمين لهذا النظام الأساسى.

ويتم استخدام Gemini Nano لتشغيل ميزة Magic Compose على الجهاز في الرسائل على Pixel 8 Pro، لكن Google لم تعلن عما إذا كانت هذه الأداة المحددة ستأتي إلى Pixel 8.