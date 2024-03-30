شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. اكتشاف كويكب فيستا الضخم منذ أكثر من قرنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف عالم الفلك الألماني هاينريش أولبرز الكويكب فيستا، وهو ثاني أكبر جسم في حزام الكويكبات ولا يفوقه في الحجم سوى الكوكب القزم سيريس، وهذا الأمر حدث منذ قرون كاملة من الزمن، في مثل هذا اليوم 29 مارس ولكن من عام 1807.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تمكن العالم الألماني من اكتشاف الكويكب من خلال رسم خرائط السماء كل ليلة والبحث عن المواقع التي تتحرك.

وكان ضوء الشمس المنعكس عن الكويكبات يجعلها تبدو وكأنها نجوم باهتة، ولكن على عكس النجوم، لم يكن للكويكبات موقع ثابت في السماء.

ويعد فيستا الجسم الثانى في الحجم بين الكويكبات الأخرى ولكنه الرابع الذي يتم اكتشافه في المنطقة الواقعة بين المريخ والمشتري، والتي نعرفها الآن باسم حزام الكويكبات.

ويعرف هذا الحزام الذى يطلق عليه حزام الكويكبات بأنه بقايا كوكب افتراضي تم تحطيمه إلى أجزاء بسبب اصطدامه أو تمزقه من جاذبية المشتري.