شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل المقبلة ستحصل على تصميم جديد ومميزات خاصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Watch 9 حاليًا واحدة من أفضل الساعات الذكية في السوق، ومع ذلك، قد يتم انتزاع المركز الأول قريبًا من خليفتها Apple Watch 10، وتشير الشائعات إلى أن Apple Watch القادمة ستجلب أهم التغييرات على الإطلاق في التشكيلة، وتشير التكهنات والشائعات إلى أن شركة Apple تخطط لأكبر ترقية لها حتى الآن، والتي تتميز بتصميم جديد وميزات صحية مبتكرة، وربما اسم جديد – Apple Watch X.

Apple Watch X بتصميم جديد

يقال إن شركة آبل تخطط لإعادة تصميم كبيرة لساعة Apple Watch، والتي من المحتمل أن تحمل اسم "Apple Watch X"، مع اقتراب الجهاز من الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في سبتمبر 2024. ووفقًا لمحلل بلومبرج مارك جورمان، فإن هذا التحديث الجديد لـ Apple Watch X (Apple Watch 10) من المتوقع أن يكون أكبر إصلاح شامل شهدته Apple Watch حتى الآن.

مظهر أنحل ونظام شريط مغناطيسي جديد

يشاع أن "Apple Watch X" المرتقبة تتميز بمظهر أقل حجماً ونظام شريط مغناطيسي جديد. ولسوء الحظ، هذا يعني أن أحزمة Apple Watch الحالية لن تكون متوافقة مع الطراز الجديد.

مراقبة ضغط الدم

يقال إن شركة آبل تقترب من إطلاق ميزة مراقبة ضغط الدم لساعة Apple Watch، وهي الوظيفة التي طال انتظارها. ووفقا لـ Bloomberg، قد تقدم Apple Watch X أخيرًا هذه الميزة.

من المتوقع أن يكون طراز Apple Watch التالي مزودًا بمستشعر لضغط الدم، وهو الأول من نوعه في خط الإنتاج. ومع ذلك، فإن القراءات الأولية لن توفر قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي. وبدلاً من ذلك، وعلى غرار ميزة تتبع درجة الحرارة الحالية، فإنها ستقوم بتتبع وعرض اتجاهات ضغط الدم مع مرور الوقت. سيتلقى المستخدمون إشعارات بشأن ارتفاع ضغط الدم وسيتم تشجيعهم على تسجيل الأسباب المحتملة في إحدى المجلات.

وبينما تهدف شركة آبل في النهاية إلى توفير قراءات دقيقة لضغط الدم، يبدو أن هذه التقنية لا تزال قيد التطوير ولن تكون متاحة مع الإطلاق الأولي.

كشف توقف التنفس أثناء النوم

إلى جانب مراقبة ضغط الدم، تفيد التقارير أن شركة آبل تخطط لتقديم ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم في ساعتها الذكية Apple Watch القادمة. ستعمل هذه الإضافة بشكل مشابه للميزات الصحية الموجودة، حيث تزود المستخدمين بتنبيهات حول انقطاع التنفس أثناء النوم المحتمل وتنصحهم بطلب المشورة الطبية المتخصصة لإجراء المزيد من الاختبارات والتشخيص.

وفقًا لبلومبرج، فإن قدرة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في Apple Watch ستعمل على تحليل أنماط نوم المستخدم وتنفسه لتقييم احتمالية حدوث هذه الحالة. تقليديًا، يتطلب تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم دراسة النوم أثناء الليل. يمثل دمج هذه الميزة في Apple Watch تقدمًا كبيرًا في قدرات مراقبة صحة الجهاز.

خاصية الكشف عن ارتفاع ضغط الدم

ميزة أخرى محتملة لرصد الصحة هي الكشف عن ارتفاع ضغط الدم. ووفقا لجورمان، فإن هذا النظام سيسمح للمستخدمين بتسجيل الأنشطة أثناء نوبات ارتفاع ضغط الدم، مما يساعد في التقييمات الطبية. ومع ذلك، لمنع التشخيص الخاطئ، ستوصي Apple Watch باستشارة الطبيب أو استخدام سوار ضغط الدم التقليدي للحصول على قراءات دقيقة للضغط الانقباضي والانبساطي.

شاشة مايكرو ليد

فيما يتعلق بتكنولوجيا العرض، يشاع أن شركة Apple تعمل على تطوير ساعة Apple Watch متميزة تتميز بشاشة microLED مقاس 2.1 بوصة، وفقًا للمحللين Jeff Pu وRoss Young. من المحتمل أن تصل هذه الساعة في عام 2024 أو 2025، وقد تكون بمثابة تحسين لـ Apple Watch Ultra بدلاً من Series 10.

بالإضافة إلى microLED، ربما تفكر Apple أيضًا في أحجام شاشات العرض المختلفة. يمكن أن تكون "Apple Watch X" المنتظرة نموذجًا أكبر مع هيكل مُعاد تصميمه وإطارات أنحف. من المتوقع أن تحل تقنية MicroLED، المعروفة بكفاءة الطاقة وطول العمر وأوقات الاستجابة السريعة والتباين الفائق والألوان الزاهية، محل شاشات OLED الحالية في نماذج Apple Watch.

إطلاق Apple Watch X

عادةً ما تكشف شركة Apple النقاب عن طرازات Apple Watch الجديدة في شهر سبتمبر، وغالبًا ما يتزامن ذلك مع أحدث إصدار لجهاز iPhone. بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يكون هذا هو iPhone 16. ومع ذلك، هناك شائعات عن انحراف محتمل للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للجهاز العام المقبل مع "Apple Watch X".

يرجى ملاحظة أن هذه التفاصيل مبنية على تكهنات، وأن إعلان Apple الرسمي فقط هو الذي سيوفر معلومات محددة بشأن إطلاق Apple Watch الجديدة وتسعيرها في الهند، بالإضافة إلى ذلك، يظل اللقب "X" مجرد تكهنات في هذه المرحلة.