شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن برنامج الذكاء الاصطناعى Grok المحدث وميزاته المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إيلون ماسك برنامج الذكاء الاصطناعى Grok-1.5 للمختبرين الأوائل مع قدرات وتفكير محسن والقدرة على معالجة سياقات أطول، وتدعي الشركة أنها تتنافس الآن مع GPT-4 وGemini Pro 1.5 وClaude 3 Opus في عدة مجالات.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، يمثل Grok-1.5 تحسنًا كبيرًا مقارنة بـ Grok-1، وقد ارتفعت إلى 50.6 بالمائة في معيار الرياضيات، أي أكثر من ضعف النتيجة السابقة.

كما ارتفعت أيضًا إلى 90% و74.1 بالمائة في GSM8K (المسائل الرياضية اللفظية) وHumanEval (الترميز)، على التوالي، مقارنة بـ 62.9 بالمائة و63.2 بالمائة من قبل.

تقع هذه الأرقام على مسافة قريبة جدًا من Gemini Pro 1.5 وGPT-4 وClaude 3 Opus، بل أنها تتفوق في درجة ترميز HumanEval على جميع المنافسين باستثناء Claude 3 Opus.



ويمكنه أيضًا معالجة سياقات طويلة تصل إلى 128 ألف رمز مميز داخل نافذة السياق الخاصة به، مما يعني أنه يمكنه دمج البيانات من المزيد من المصادر لفهم الموقف.



وقالت الشركة: "يسمح هذا لـ Grok بالحصول على سعة ذاكرة متزايدة تصل إلى 16 ضعف طول السياق السابق، مما يمكنها من الاستفادة من المعلومات من مستندات أطول بكثير".



لم تقدم شركة الذكاء الاصطناعى الخاصة بإيلون ماسك xAI تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه Grok في مجالات أخرى، وقد لا يحتفظ Grok-1.5 بموقعه لفترة طويلة، فمن المقرر أن يصل ChatGPT 5 في وقت ما من هذا الصيف، ويعد بمجموعة من الميزات "تجعلك تشعر وكأنك تتواصل مع شخص بدلاً من آلة"، وفقًا لـ OpenAI.



يتوفر Grok فقط لمستخدمي طبقة Premium+ على X (Twitter سابقًا)، على الرغم من أن إيلون ماسك وعد مؤخرًا بفتحه لمستخدمي X العاديين.

كما فتحت الشركة مؤخرًا مصدر برنامج Grok chatbot الخاص بها، بعد أن رفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI وسام التمان بدعوى التخلي عن مهمتها غير الربحية.