شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تحسينات واقعية نريد رؤيتها مع ألعاب PS5 Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصولنا إلى منتصف هذا الجيل الحالي من وحدات التحكم، يتساءل الناس عن موعد وصول الإصدارات "Pro" المحسنة من وحدات التحكم مثل PlayStation 5 وXbox Series X.

تمت مكافأة فضول عشاق PS5 هذا الأسبوع بتسريب مواصفات ما أصبح يُعرفباسم PS5 Pro ويقال إنه يشار إليه باسم "Trinity" داخليًا>

وتشير الوثائق المسربة إلى أن جهاز PS5 Pro سيحتوي على وحدة معالجة مركزية مماثلة للنموذج الأساسي والتي يمكن تعديلها للعمل بسرعة ساعة أعلى قليلاً، بالإضافة إلى 67 تيرافلوب من حسابات الفاصلة العائمة 16 بت، ووحدة معالجة الرسومات مع 60 وحدة حسابية AMD ونطاق ترددي أسرع للذاكرة، والمزيد.

وهذه تحسينات على طراز PS5 الذي تم إطلاقه، ولكنها ليست قفزة تشبه جيل وحدة التحكم من حيث قوة الأجهزة.

ويجب على الأشخاص مراقبة توقعاتهم فيما يتعلق بمدى تحسين مظهر الألعاب وتشغيلها على PS5 Pro، ولكن لا تزال هناك بعض التوقعات الأكثر واقعية التي يمكن أن يكون لدى الأشخاص للألعاب التي تعمل على أجهزة PS5 المحسنة هذه.

على وجه الخصوص، آمل أن أرى التحسينات الثلاثة التالية لألعاب PS5 بعد إصدار PS5 Pro.

1 معدلات إطارات أكثر استقرارًا

من أكثر الأشياء المخيبة للآمال في هذا الجيل حتى الآن هو العدد الكبير من الألعاب التي واجهت مشكلات في معدل الإطارات، وفي الآونة الأخيرة مثل Dragon's Dogma 2 هذا الأسبوع ، تكافح بعض ألعاب AAA للتشغيل بمعدل 30 إطارًا في الثانية (fps) بسلاسة على وحدات تحكم الجيل الحالي الأساسية.

2 تتبع أفضل للأشعة

مع دخول هذا الجيل، كان تتبع الأشعة ميزة أخرى وقدرة على نطاق واسع لوحدة التحكم من الجيل التالي مثل PS5 ، وقد مر أكثر من ثلاث سنوات، وما زلت غير متأثر نسبيًا بتطبيق تتبع الأشعة في ألعاب PS5، خاصة عند مقارنتها بنظرائها على أجهزة الكمبيوتر.

ولحسن الحظ، تشير المستندات المسربة إلى أن هذا شيء سيعالجه جهاز PS5 Pro مباشرةً من خلال بنية أفضل لتتبع الأشعة تعمل على تحسين الأداء بما يصل إلى أربع مرات.

تعد الإضاءة مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد الحالة المزاجية والمظهر والنغمة للمشهد أو الموقع في لعبة فيديو، ويتمتع تتبع الأشعة بالقدرة على تحسين ذلك مع جعل الإضاءة تبدو أكثر واقعية.

3 دعم حقيقى لدقة 8K

الشىء الذي يزعجني دائمًا هو أن جهاز PS5 يتميز بدعم 8K، ومع ذلك لم تقترب أي ألعاب على وحدة التحكم تقريبًا من دعم 8K الحقيقي، ومن المسلم به أن هذا الحل لم ينتشر على نطاق واسع بعد، ومن المحتمل أن يأتي دعم 8K على حساب معدلات إطارات أعلى في معظم السيناريوهات.

ومع ذلك، فإن هذا لا يجعلها أقل تضليلًا باستخدام التعلم الآلي، وقد يجعل جهاز PS5 Pro العرض بدقة 8K احتمالًا أكثر قابلية للتحقيق.



وتثير الوثائق المسربة شيئًا يسمى PlayStation Spectral Supersolution، والذي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء مخازن مؤقتة للألوان ورفع مستوى دقة اللعبة، وتدعي أن دعم 8K لهذه الميزة في طريقه.

حتى لو تم تحقيق دعم الدقة الفائقة 8K، أشك في أننا سنشهد اعتمادًا واسع النطاق لدقة 8K في ألعاب الفيديو هذا الجيل، خاصة في الألعاب الأكثر كثافة من الناحية الرسومية والتي تهدف إلى معدلات إطارات أعلى.

ومع ذلك، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكنها أخيرًا الوفاء بالوعد الذي قطعته على صناديق PS5 في عام 2020.