شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك خمس طرق لإيقاف تشغيل سماعة الرأس Vision Pro، أسهلها مع Siri ، فقط قل "Siri أوقف تشغيل Apple Vision Pro" وستصبح الشاشة مظلمة بعد فترة وجيزة، وهناك خطوات أخرى يمكن إيقافها بها كالتالى :



الخطوة 1: لدى Vision Pro الكثير من القواسم المشتركة مع أجهزة Apple الأخرى ، وتحتوي على تاج رقمي مثل ساعة Apple Watch ، وتعرض النقرة مكتبة التطبيقات الخاصة بك، ولكن إذا قمت بالضغط مع الاستمرار، فسترى شريط تمرير يمكنك سحبه لإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

الخطوة 2: يمكنك استخدام تطبيق الإعدادات لإيقاف تشغيل سماعات الرأس، اضغط على Digital Crown لإظهار تطبيقاتك، ثم افتح الإعدادات ، وفي علامة التبويب عام ، حدد إيقاف التشغيل سيظهر شريط تمرير وسيؤدي تحريكه إلى اليمين إلى إيقاف تشغيل Vision Pro.



الخطوة 3: إذا اتخذت الخطوات الصحيحة، فلا بأس بإيقاف تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك عن طريق فصل سلك الطاقة، أولاً، قم بخلع جهاز Vision Pro الخاص بك وضعه على المكتب أو الطاولة، هنا تكتشف سماعة الرأس أنك لم تعد ترتديها وتنتقل إلى وضع السكون.

لا بأس بفصله بمجرد أن تنام ، قم بلف كابل الطاقة عكس اتجاه عقارب الساعة ويجب أن يتم فكه من Vision Pro دون استخدام أي قوة.

الخطوة 4: الطريقة الخامسة لإيقاف تشغيل سماعة الرأس هي تركها في وضع السكون. تشير Apple إلى أنه بعد 24 ساعة من عدم النشاط، سيتم إيقاف تشغيل Vision Pro تلقائيًا لتوفير عمر البطارية، وقبل استخدامه فى المرة القادمة، ستحتاج إلى تشغيله مرة أخرى.