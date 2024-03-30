تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن الإصدار الخاص من هاتف Red Magic 9 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Red Magic العلامة الفرعية لشركة nubia عن الإصدار الخاص “Bumblebee Transformers” من هاتف Red Magic 9 Pro Plus.

يتميز إصدار “Bumblebee Transformers” الخاص من هاتف Red Magic 9 Pro Plus بتصميم مميز باللون الأصفر، كما يأتي الجانب الأيسر من الغطاء الخلفي بشريط باللون الأسود والذي يتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية، وشعار “Bumblebee Transformers”.

ويتميز تصميم الغطاء الخلفي من ألياف الكربون في محيط شعار Bumblebee، كما تقدم nubia صندوق تغليف بتصميم مخصص بنفس الشعار.

كما يضم صندوق التغليف مجموعة من الملحقات التي تتميز أيضاً بألوان الأصفر والأسود، والتي تشمل وحدة تبريد مغناطيسية، مع وحدة شحن مخصصة بقدرة 165W.

أيضاً تقدم الشركة الدبوس الخاص بفتحة شريحة SIM بنفس الثيم المميز للهاتف، مع كابل يجمع بين ألوان الأصفر والأسود.

كما تتضمن المجموعة ملصقات بنفس الشعار مع حافظة مغناطيسية أيضاً، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 900 دولار أو 833 يورو على أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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