تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق هواتف iPhone 16 Pro بتصميم لامع من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدارات iPhone 16 Pro القادمة من ابل، حيث كشفت أحدث التسريبات عن خطط ابل لدعم هواتف Pro القادمة بإطار مميز بتصميم من التيتانيوم اللامع.

أطلقت ابل الإصدارات الحالية من هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max بإطار مميز بتصميم من التيتانيوم، وفي أحدث التقارير التي نشرت اليوم كُشِف عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من هواتف Pro أيضاً بتصميم من التيتانيوم.

وكبديل للتصميم المعتم المميز للإصدارات السابقة، تدعم ابل هواتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max بتصميم لامع، على أن تدعم ابل التصميم بتحسينات في عملية تصنيع الإطار وأيضاً في الألوان.

ولقد جاءت هذه التفاصيل عبر حساب “yeux1122” في منصة Naver، والذي إشتهر بالتسريبات التي تتضمن تفاصيل موثوقة حول خطط ابل القادمة لهواتفها الذكية.

كما أضاف مصدر التسريبات أن تصميم إطار الهواتف القادمة لن يدعم معايير مقاومة الخدش، وهي تفاصيل مخيبة للآمال لمستخدمي هواتف الأيفون.

من جانب أخر أشارت التفاصيل السابقة إلى خطط ابل لإطلاق الإصدارات القادمة باثنان من الألوان تتضمن الأسود Space، واللون الوردي، إلى جانب ألوان الأبيض والرمادي.

كما يتضمن تصميم الإصدارات القادمة بعض التغييرات مثل حواف أنحف في محيط الشاشة، أيضاً تجري ابل بعض التغيير على ترتيب إعدادات الكاميرة بهدف إستيعاب بطارية بسعة أكبر في الهاتف، إلا أن هذه التفاصيل مازالت غير مؤكد في الوقت الراهن لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف الأيفون حتى الإعلان المرتقب لاحقاً هذا العام.

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