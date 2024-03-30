تكنولوجيا: رصد هاتف Infinix GT 20 Pro في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Infinix لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Infinix GT، ولقد رصد هاتف Infinix GT 20 Pro في منصة جوجل بلاي إستعداداً للإعلان المرتقب.

كشفت التسريبات التي جاءت من منصة Geekbench خلال الفترة الماضية عن بعض التفاصيل حول هاتف GT 20 الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 8200.

ولقد رصد هاتف Infinix GT 20 Pro في منصة جوجل بلاي وقاعدة بيانات NBTC بنموذج رقم X6871، كما أكدت التفاصيل على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Mediatek المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر.

أيضاً أعتمد هاتف Infinix GT 20 Pro في منصة FCC والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما يدعم الهاتف معايير TUV التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً ظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، وشاشة بجودة عرض Full HD+، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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