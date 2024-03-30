تكنولوجيا: حافظة iPhone 16 تؤكد على التصميم الرأسي لوحدة الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل ستتبنى تصميم جديد في وحدة الكاميرة الخلفية لهواتف iPhone 16، كما أكدت أحدث الصور المسربة على هذه التفاصيل.

كشفت التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً عن تصميم حافظة هاتف iPhone 16 Pro التي تتضمن زر الأكشن في الإطار الجانبي، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن حافظات iPhone 16 وiPhone 16 Plus التي توضح تصميم وحدة الكاميرة الخلفية في هذه الإصدارات.

وتؤكد الصور على تفاصيل تصميم الكاميرة التي أشير إليها في تسريبات سابقة، والتي تختلف عن التصميم القطري المميز للإصدارات السابقة.

أيضاً توضح الصور المسربة إتجاه ابل لتبني تصميم رأسي لوحدة الكاميرة، كما يأتي فلاش LED إلى يمين وحدة الكاميرة.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus ستتضمن اثنان من حلقات الكاميرة المستقلة بتصميم بارز عن الغطاء الخلفي للهواتف، وهو تصميم مستوحى من هاتف iPhone X.

من جانب أخر تشير التقارير إلى أن ابل تتبنى التصميم الرأسي في وحدة الكاميرة الخلفية للإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 16 بهدف دعم هذه الإصدارات بميزة تسجيل الفيديو المكاني.

يذكر أن التسريبات تؤكد أيضاً على أن ابل ستدعم هواتفها الرئيسية هذا العام بزر الأكشن، مع زر “Capture” الذي يتميز بحساسية الضغط والذي يقدم أيضاً في إصدارات Pro.

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