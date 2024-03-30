تكنولوجيا: التشويق لهاتف OnePlus Nord CE4 مرة أخرى وتأكيد الشحن بقوة 100 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتم الإعلان عن هاتف OnePlus Nord CE4 بشكل صحيح وكامل، ولكن الحملة التشويقية للشركة كانت على استعداد تام لنشر تفاصيل حوله لدرجة أنه لا يوجد شيء تقريبًا لا نعرفه بالفعل باستثناء السعر.

ومع ذلك، هناك تسريب حديث ذكر ان سعر الهاتف سيكون 24999 روبية هندية للإصدار القياسي.

واليوم، قدمت شركة Amazon India صفحة مصغرة للجهاز القادم، حيث أعادت صياغة معظم الميزات التي عرفناها بالفعل من إعلانات OnePlus التشويقية السابقة مع تأكيد إحدى الشكوك أيضًا.

وعلى ما يبدو، سيحتوي الهاتف على دعم للشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، وهذا واضح الآن. لقد افترضت العديد من التقارير ذلك بناءً على ادعاء OnePlus بأنه سيكون أسرع هاتف Nord في الشحن على الإطلاق، ولكن تم تأكيد ذلك الآن بالفعل.

بخلاف ذلك، فإن الميزات التي تم الإعلان عنها رسميًا هي: شاشة AMOLED بدقة FHD+ بتردد 120 هرتز، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 256 جيجابايت، ومعالج Snapdragon 7 Gen 3.

هناك تسريب ايضًا ذكر ان حجم الشاشة سيكون 6.7 بوصة، وسيكون هناك إصدار تخزين بسعة 128 جيجابايت، وسعة البطارية 5500 مللي أمبير.

سيكون هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony Lytia LYT، مع مستشعر 600، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony IMX355، وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف على نظام Android 14 من اليوم الأول، مع واجهة مستخدم OxygenOS 14.

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