تكنولوجيا: الكشف عن إصدار باللون الفضي من هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G قبل مهرجان Xiaomi Fan

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقترب مهرجان Xiaomi Fan لعام 2024، حيث ستطلق الشركة ألوان جديدة من الهواتف الذكية Redmi Buds 5 Pro وRedmi Watch 4 والهاتف الذكي Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

قبل المهرجان، كشفت الشركة عن الشكل الذي سيبدو عليه اللون الجديد لجهاز Note 13 Pro Plus 5G. وعلى ما يبدو، فإن اللون الجديد سيطلق عليه اسم Mystic Silver.

وكما يوحي الاسم، خيار اللون الجديد هذا باللون الفضي، مما يمنح الهاتف الذكي مظهرًا متميزًا.

سيأتي الجزء الخلفي أيضًا بشعار جديد على شكل “X”. وسينضم هذا اللون الجديد إلى مجموعة الألوان المكونة من الابيض والاسود والبنفسجي.

ومع ذلك، فقد كشفت شركة شاومي أن توفر اللون الجديد هذا سيكون محدودًا.

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