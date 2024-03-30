تكنولوجيا: الكشف عن تفاصيل بطارية Google Pixel Watch 3 في ملف تنظيمي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل حاليًا على أجهزة Pixel جديدة، بما في ذلك الساعة الذكية Pixel Watch 3. وفي حين كانت هناك بعض التسريبات حول الجهاز القابل للارتداء، إلا أن التفاصيل الملموسة حوله لا تزال نادرة.

ومع ذلك، كشفت شهادة حديثة عن حجم بطارية Pixel Watch 3. فقد ظهرت الساعة الذكية في الملفات التنظيمية من Dekra و Safety Korea برقم الطراز G1QME. وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك، يُقال إن رقم الطراز هو لـ Pixel Watch 3.

ووفقًا لهذه الملفات، من المتوقع أن تحتوي ساعة Pixel Watch 3 على بطارية بسعة 307 مللي أمبير. هذه مجرد زيادة بمقدار 3 مللي أمبير عن بطارية 304 مللي أمبير الموجودة في Pixel Watch 2 وزيادة قليلة من وحدة 294 مللي أمبير في طراز الجيل الأول.

تشير شائعة سابقة إلى أن Pixel Watch 3 قد تقدم خيارين للحجم، لمعالجة شكوى شائعة حول الحجم الصغير نسبيًا للنماذج السابقة.

كما يمكن أن تقدم جوجل إصدار أكبر مقاس 45 مم إلى جانب إصدار 41 مم لتلبية احتياجات المستخدمين الذين وجدوا الأحجام السابقة مضغوطة للغاية.

علاوةً على ذلك، هناك توقعات بأن ساعة Pixel Watch 3 سيتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon W5 Plus Gen 1 من كوالكوم.

يجب أن يوفر المعالج الجديد الأداء وزيادة كفاءة البطارية مقارنة بسابقاتها. وإلى جانب تحسين نظام Wear، قد يعني هذا تجربة مستخدم أكثر سرعة ووقتًا أطول بين عمليات الشحن.

يبدو أن جوجل ملتزمة بتصميم وجه الساعة الدائري للجيل الثالث، على الرغم من أن التصميم الدقيق لا يزال طي الكتمان، فمن المتوقع أن يتميز بتعديلات دقيقة عن الاصدار السابق.

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