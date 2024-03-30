تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music على الويب يطرح إمكانية التنزيل دون الاتصال بالإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم موقع YouTube Music الآن التنزيلات دون الاتصال بالإنترنت للأغاني والبودكاست لتتناسب مع تطبيقات الهاتف المحمول. وقد ظهر هذا لأول مرة في شهر فبراير، وسيتم طرحه على نطاق أوسع بعد شهر.

سترى “جديد! قم بتنزيل الموسيقى للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت” الموجودة بجوار علامة التبويب “المكتبة” في الشريط الجانبي.

وسيتم احتساب إعداد التنزيلات على الويب ضمن الحد المسموح به وهو 10 أجهزة، لذا ضع ذلك في الاعتبار.

في الإعدادات > التنزيلات، يمكنك مسح كل ما قمت بحفظه. وفي الألبوم/الصفحة المنفردة، ستحصل على زر تنزيل مألوف بين “حفظ في المكتبة” وقائمة النقاط الثلاث في الأعلى. سيظهر مؤشر “جارٍ التنزيل…” في الزاوية السفلية اليسرى لملاحظة التقدم.

بعد ذلك، ستحصل على علامة تبويب التنزيلات الجديدة في صفحة المكتبة. تتيح لك المرشحات التصفح حسب قوائم التشغيل والبودكاست والأغاني والألبومات.

وسيلاحظ متصفح جوجل عندما يكون هناك “لا يوجد اتصال بالإنترنت” من خلال لافتة أسفل شريط التشغيل الآن.

يلاحظ تطبيق YouTube Music كيف “تظل التنزيلات متاحة طالما أن جهازك به اتصال نشط بالإنترنت مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا.”

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