شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لينكد إن تختبر ميزة جديدة للفيديوهات العمودية تشبه TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر موقع LinkedIn خلاصة جديدة لمقاطع الفيديو العمودية المشابهة لـ TikTok، ولم يتم الإعلان عن هذه الميزة علنًا ولكن تم رصدها من قبل المستخدمين في الأيام الأخيرة وأكدت الشركة الاختبارات لـ TechCrunch.

ووفقًا للقطة شاشة شاركتها موظفة Instagram Jenny Eishingdrelo ومقطع فيديو تم نشره على LinkedIn بواسطة مدير التسويق المؤثر Austin Null، سيظهر الموجز الجديد في علامة تبويب "فيديو" منفصلة في تطبيق LinkedIn، وسيتمكن المستخدمون من التمرير عموديًا للتنقل بين المقاطع، تمامًا مثل TikTok أو Instagram Reels، وفقا لتقرير انجادجيت.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها الشركة إلى شكل عصري، وقد جربت LinkedIn سابقًا ميزة القصص لاختفاء المنشورات، واستمرت هذه الميزة لأقل من عام، على الرغم من أن الشبكة المهنية ألمحت في ذلك الوقت إلى أنها لم تنته من تجارب الفيديو الخاصة بها، قائلة إنها تعمل "على تطوير تنسيق القصص إلى تجربة فيديو مُعاد تصورها عبر LinkedIn".

ومن المفترض أن LinkedIn تأمل أن تعرض الخلاصة محتوى من صفوف المبدعين المحترفين وقادة الفكر، الذين ينشر الكثير منهم بالفعل مقاطع فيديو على خلاصاتهم.

ومع ذلك، ليس من الواضح عدد مستخدمي الموقع المهتمين بخلاصة فيديو مخصصة للمحتوى المتعلق بمكان العمل.