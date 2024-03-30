شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول مريض يخضع لزراعة شريحة دماغ Neuralink يتحدث عن تجربته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نولاند أربو، 29 عامًا، عن تجربته الأولى من نوعها، بعد أن أصبح أول شخص يتم زراعة شريحة دماغ Neuralink له، قائلاً: إنه متأكد بنسبة 100% من أن الشريحة آمنة على الرغم من التقارير المروعة عن سقوط حيوانات ميتة في التجارب السابقة.

ووفقًا لما ذكره موقع "the sun"، فإنه في وقت سابق من هذا العام، أصبح أربو أول مريض بشري تم زرع الشريحة في دماغه بعد أن أعلن ماسك عن بحثه عن متطوعين، فإنه مصاب بالشلل الرباعي، حيث أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل بعد حادث قبل ثماني سنوات أدى إلى خلع اثنتين من فقراته.



زراعة شريحة الدماغ لمريض

وظهر مقطع لأربو وهو يعرض مهاراته في لعبة الشطرنج دون لمس الكمبيوتر الذي يتم استضافته عليه بعد عملية الزرع الناجحة، وفي أحدث مقطع، يمكن رؤيته وهو يلعب ماريو كارت مع والده، وهو النشاط الذي غاب عنه بعد الحادث.

يعد أربو هو الأول من بين ستة أفراد تمت الموافقة عليهم لاختبار الشريحة بعد مئات الاختبارات على الحيوانات، بعد حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء أول تجاربه السريرية البشرية في مايو 2023.



المريض بعد إجراء عملية شريحة الدماغ

وكشف أربو: "قرأت الكثير من الأشياء السلبية حول هذا الأمر قبل الجراحة، حول كل الأشياء الفظيعة الخاصة بتعرض القرود لمعاناة مروعة"، ووصف الادعاءات بأنها محنة مرعبة، حيث تم حفر ثقوب في جمجمة أحد القرود.

ونفى ماسك أي ادعاءات، حيث نشر على موقع X: "لم يمت أي قرد نتيجة لزرع Neuralink"، وشجع أربو الآخرين على عدم الخوف إذا أرادوا دعم مهمة مثل مهمة Neuralink.

وقال أربو: "إن هذا يجعل الأمر يبدو جنونيًا نوعًا ما، لكنه يجعل الإصابة بالشلل ليس سيئًا إلى هذا الحد".

وأضاف: "أي شيء يجعلني أكثر استقلالية أؤيده تمامًا، وهذا على الأرجح سيجعل الأشخاص مثلي أكثر استقلالية على الإطلاق حتى يتم علاجهم، واعتقد أن هذا احتمال حقيقي للغاية".