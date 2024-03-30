شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة جديدة لـ"الدردشة المقترحة".. اعرف كل ما تحتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن يضيف واتساب قسمًا جديدًا مخصصًا لـ"الدردشة المقترحة" داخل التطبيق، حيث تم رصد الميزة القادمة في آخر تحديث تجريبي لنظام Android 2.24.7.23، والذي يهدف إلى تبسيط الاتصالات الجديدة داخل التطبيق.

ويقع هذا القسم في أسفل قائمة الدردشات، وسيوصي بجهات الاتصال من دفاتر عناوين المستخدمين الذين لم يتفاعلوا معهم مسبقًا أو تلك التي تمت إضافتها للتو إلى جهات الاتصال، ومن خلال الدمج في الواجهة الحالية، يحاول WhatsApp مساعدة المستخدمين على استكشاف طرق اتصال جديدة دون تعطيل ترتيب الدردشة الحالي.

ورصدت WaBetaInfo الميزة وأبلغت أن الخيار مرئي لكل من المستخدمين الحاليين والوافدين الجدد الذين ربما بدأوا للتو في استخدام تطبيق المراسلة، وبالنسبة لأولئك الموجودين بالفعل على المنصة، تهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين فرصة لتوسيع شبكاتهم الاجتماعية من خلال بدء المحادثات مع جهات الاتصال المقترحة.

ويشير التقرير إلى أن المستخدمين سيحصلون على التحكم في تجربة المراسلة الخاصة بهم، مع القدرة على استبعاد قسم "الدردشة المقترحة" في أي وقت، وبالتالي، سيتمكن الأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه هذه الميزة من تعطيلها من WhatsApp، وبينما لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، فمن المتوقع أن يتم طرحها في التحديث المستقبلي للتطبيق.



