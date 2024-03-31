شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم نظام iOS 18 الجديد باعتباره أكبر تحديث لجهاز آيفون.. ما التوقعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف شركة آبل عن أحدث ابتكاراتها في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، من بين الإعلانات الأكثر ترقبًا هو ظهور نظام التشغيل iOS 18 لأول مرة، وهو أحدث إصدار لنظام تشغيل آيفون من آبل.

والتحديث الجديد لنظام iOS، الذي يحمل الاسم الرمزي "Crystal"، هو أكبر إصلاح شامل لأجهزة آيفون على الإطلاق، حيث يتميز بتجديد كامل لواجهة المستخدم، وتكامل قوي للذكاء الاصطناعي، والتركيز على تجربة المستخدم.

وفقًا للمحلل مارك جورمان، فإن نظام التشغيل iOS 18 الجديد سيعمل على تجديد تجربة آيفون من خلال ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحديثات RCS الجديدة وغيرها.

ما الذي يمكن توقعه مع تحديث iOS الجديد؟

تماشيًا مع التركيز المتزايد للصناعة على الذكاء الاصطناعي (AI)، من المتوقع أن يستفيد iOS 18 من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات والخدمات المحلية، وبينما تظل التفاصيل طي الكتمان، يمكن للمستخدمين توقع ميزات محسنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في Apple Podcasts وتجارب المحادثة المحسنة مع Siri.

كذلك يشاع أيضًا أن نظام التشغيل iOS 18 يقدم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتطبيقات الطرف الأول مثل البريد والملاحظات، مما يتيح ميزات مثل التلخيص التلقائي والترجمة مباشرة داخل هذه التطبيقات، حيث يعد هذا التكامل للذكاء الاصطناعي بتعزيز الإنتاجية والراحة للمستخدمين، وتبسيط المهام والتفاعلات اليومية.

تحديثات لخرائط أبل

ومن أبرز الميزات الأخرى في نظام التشغيل iOS 18 هو دمج الخرائط الطبوجرافية في تطبيق خرائط آبل، مما يؤدي إلى توسيع الميزة التي تم تقديمها في البداية في watchOS.

ويوفر هذا التوسع معلومات مفصلة عن المسار وخطوط الارتفاع والمعالم إلى أنظمة iOS وmacOS وvisionOS الأساسية، حيث يجد عشاق الهواء الطلق والمغامرون أن هذه الخرائط لا تقدر بثمن من أجل التنقل الدقيق أثناء أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة، مما يعزز فائدة خدمات رسم الخرائط من آبل.

علاوة على ذلك، تم إعداد iOS 18 لتقديم إمكانات إنشاء مسار مخصصة لخرائط Apple، مما يمكّن المستخدمين من تصميم مسارات مخصصة لرحلاتهم. ستوفر هذه الميزة للمستخدمين قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في تجربة التنقل الخاصة بهم، مما يسمح لهم بتخصيص المسارات وفقًا لتفضيلاتهم ومتطلباتهم المحددة.

الشاشة الرئيسية الجديدة

بالإضافة إلى ترقيات الخرائط، يعد نظام التشغيل iOS 18 بعدد كبير من التحديثات الرائدة التي تهدف إلى إعادة تعريف تجربة مستخدم آيفون، حيث تشير التقارير إلى أن شركة آبل تستعد لإحداث ثورة في واجهة iOS، مع التركيز على التخصيص وعناصر التصميم التي تركز على المستخدم.

ولأول مرة، قد يتمتع المستخدمون بحرية ترتيب أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، مما يوفر مستوى من المرونة والتخصيص لم يسبق له مثيل على أجهزة iOS.

خدمات الاتصالات الغنية

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن نظام التشغيل iOS 18 سيعتمد معيار المراسلة لخدمات الاتصالات الغنية (RCS)، مما يتيح ميزات المراسلة المتقدمة مثل مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة للعمل بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية.

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة آبل بتقديم أفضل تجربة مراسلة في فئتها لمستخدميها، مما يضمن التوافق وقابلية التشغيل البيني مع منصات المراسلة الأخرى.

نظام iOS 18

أما بالنسبة لتوافق iOS 18، فمن المتوقع أن يدعم التحديث مجموعة واسعة من أجهزة آيفون، بما في ذلك أكثر من 20 طرازًا، ومع ذلك فمن المحتمل أن الأجهزة القديمة مثل iPhone XS وXR قد لا تفي بمتطلبات التوافق. تتضمن القائمة المتوقعة لطرز iPhone المؤهلة لتحديث iOS 18 ما يلي:

- آيفون 11

- آيفون 11 برو

- آيفون 11 برو ماكس

- آيفون 12 ميني

- آيفون 12

- آيفون 12 برو

- آيفون 12 برو ماكس

- آيفون 13 ميني

- آيفون 13

- آيفون 13 برو

- آيفون 13 برو ماكس

- آيفون SE (الجيل الثالث)

- آيفون 14

- آيفون 14 بلس

- آيفون 14 برو

- آيفون 14 برو ماكس

- آيفون 15

- آيفون 15 بلس

- آيفون 15 برو

- آيفون 15 برو ماكس

وفي الوقت نفسه، من المهم ملاحظة أن جميع الميزات والتحديثات المتوقعة تعتمد حاليًا على الشائعات، وسيوفر مؤتمر WWDC 2024 صورة أوضح عما يحمله iOS 18 للمستخدمين.

ومع التركيز المتوقع على تكامل الذكاء الاصطناعي، هناك شيء واحد مؤكد: iOS 18، نظام تشغيل الجيل التالي من آبل، مستعد لإعادة تعريف تجربة آيفون لسنوات قادمة، فالجماليات المرئية وتكامل الذكاء الاصطناعي والميزات التي تركز على المستخدم توفر ترقية كبيرة لمستخدمي آيفون.