شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحث الملايين من مستخدمى كروم على تحديث المتصفح لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت شركة جوجل الملايين من مستخدمي متصفح كروم على تحديث متصفحاتهم، بعد اكتشاف هجوم ضار يتيح للمتسللين السيطرة على أجهزة الكمبيوتر، حيث حذر عملاق التكنولوجيا من أن مجرمي الإنترنت يستخدمون النوافذ المنبثقة أو مواقع الويب الضارة للوصول إلى المعلومات الشخصية للضحية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم طرح تحديث مهم، والذي يغلق الثغرة التي تجعل خوادمك عرضة لما يسمى بهجوم "يوم الصفر".



ينبع الاسم من حقيقة أن مرتكب الجريمة اكتشف نقطة ضعف أمام الشركة المصنعة، ولم يترك أي يوم لإصلاح المشكلة لأن الخادم قد تم اختراقه بالفعل، ويمكن الوصول إلى التحديث في متصفح Google Chrome ضمن قسم "الإعدادات".



أبلغت جوجل، أن الخلل الموجود في جميع الإصدارات السابقة من Chrome سمح للمهاجم عن بُعد باستغلال تلف الكومة عبر صفحة HTML معدة، لكنها لم تحدد ماهية الخلل.



عندما تظهر صفحة HTML مزيفة على الشاشة، فقد تبدو كموقع ويب عادي، ولكن بدلاً من ذلك، عندما يضغط المستخدم عليها، يمكن للمتسلل استخدام الوصول عن بُعد للتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بهذا الشخص.



يمكن أن تظهر صفحة HTML أيضًا كنافذة منبثقة تحث المستخدم على تنزيل أحدث برامج مكافحة الفيروسات أو أحدث إصدار من المتصفح، ولكن بدلاً من ذلك تقوم بتثبيت برنامج يسمح للممثلين بسرقة التفاصيل الشخصية للمستخدم.



وتنصح جوجل المستخدمين بتحديث متصفحاتهم باستمرار إلى أحدث إصدار للتأكد من تحديث جميع الإجراءات الأمنية.تعني هذه التحديثات أنك لست مضطرًا إلى الدفع مقابل برنامج مكافحة الفيروسات لأن إصدار Chrome الجديد يعمل على تصحيح كافة الثغرات الأمنية الموجودة مسبقًا.



كما أنه لتحديث Chrome، يجب على المستخدمين فتح المتصفح والضغط على النقاط الثلاث في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، ثم الضغط على "الإعدادات".



سيكون هناك خيار الضغط فوق "حول Chrome" على اليسار، حيث سيتم البحث عن التحديثات وتنزيلها.



وأوصت جوجل المستخدمين بإبقاء التحديثات التلقائية قيد التشغيل حتى تتم إضافة الإصلاحات الأمنية المهمة والميزات الجديدة تلقائيًا عند توفرها.

