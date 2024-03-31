شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن آخر تسريبات لآيفون 16.. أبرزها وحدة كاميرا وزر الالتقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحصل هاتف آيفون 16 على ترقيات كبيرة مقارنة بسابقه، سيأتي بتصميم كاميرا مطور، وزر التقاط جديد تمامًا، بالإضافة إلى بعض ميزات أخرى.

ميزات آيفون 16

من المتوقع أن تستبدل شركة آبل الكاميرات ذات الموضع القطري بتصميم كاميرا عمودي على آيفون 16، وسيتم وضع الفلاش خارج وحدة الكاميرا على غرار آيفون 6.

ويقال إن سلسلة آيفون 16 من الجيل التالي تتميز بإطارات رفيعة للغاية باستخدام تقنية هيكل تخفيض الحدود (BRS).

تشير التكهنات إلى أن طرازات Pro ستشهد الترقية من حيث حجم العرض، حيث سيحتوي جهاز آيفون 16 الأساسي على لوحة مماثلة مقاس 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز لجهاز آيفون 15.

سيتم شحن جميع الطرز الأربعة من سلسلة آيفون 16 بمنفذ USB-C الذي تم تقديمه لأول مرة لسلسلة آيفون 15، ومن المتوقع أن يحتوي آيفون 16 على زر الإجراء بدلاً من زر كتم الصوت، حيث يمكن أن يشتمل الجيل التالي من آيفون أيضًا على "زر التقاط" جديد تمامًا يقع على الحافة اليمنى للهاتف.

من المرجح أن يتم تشغيل آيفون 16 القياسي بواسطة A17 أو A18 Bionic SoC، كما سيتم إطلاق سلسلة آيفون 16 مع نظام التشغيل iOS 18 والذي من المتوقع أن يأتي مع عناصر واجهة المستخدم المعاد تصميمها المستعارة من نظام التشغيل VisionOS لنظارات Vision Pro.

وفيما يتعلق بالإطلاق، من المتوقع أن تتبع شركة آبل جدولها الزمني التقليدي للإطلاق في سبتمبر للجيل التالي من سلسلة آيفون 16 أيضًا، من ناحية أخرى، سيتم إصدار iOS 18 في 10 يونيو في مؤتمر المطورين WWDC 2024