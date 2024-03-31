شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة بخرائط جوجل لتحسين القوائم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل خرائط جوجل على ميزات جديدة خاصة، باكتشاف قوائم مفيدة من أهم المواقع ومجتمع الخرائط، بدءًا من "مدن محددة" في الولايات المتحدة وكندا.

تساعد الخدمة المستخدمين في البحث عن تلك المدن عبر بخطوات بسيطة عبر التمرير سريعًا لأعلى لرؤية قوائم التوصيات المنسقة "من الأشخاص الذين يعرفون المدينة جيدًا"، كما تقول جوجل.

كذلك ستكون هناك قوائم للمواقع المفضلة للمستخدمين، بالإضافة إلى قوائم مطاعم جديدة تم إنشاؤها بواسطة خرائط جوجل استنادًا إلى "الأماكن التي يهتم بها الأشخاص أو يحبونها على الخرائط في الوقت الحالي"، سيتم إطلاقها في أكثر من 40 مدينة عبر الولايات المتحدة وكندا هذا الأسبوع.

يتم تحديث القائمة الشائعة أسبوعيًا بالأماكن التي ارتفعت شعبيتها مؤخرًا على الخرائط، وتعرض القائمة الأعلى الأماكن التي يحبها الأشخاص باستمرار، وتهدف قائمة الأحجار الكريمة إلى إبراز "أفضل سر محتفظ به في الحي"، المليء بالمطاعم التي لا تزال تحلق تحتها.

إذا كنت تحب استخدام القوائم في الخرائط، فسوف تحب حقيقة أنه يمكنك الآن إعادة ترتيب الأشياء فيها كيفما تشاء، كذلك يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مرتبة وربط المحتوى من قنواتك الاجتماعية في قائمتك، وذلك لإظهار سبب استحقاق مكان ما لمكانته، حيث سيكون هذا متاحًا في الخرائط عالميًا قبل نهاية هذا الشهر.

وتقوم خرائط جوجل بتحديد الرؤى الرئيسية من مجتمع الخرائط من خلال الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك في "الحصول على فكرة جيدة" عن المكان وأبرز معالمه في لمحة واحدة، عندما تنظر إلى مطعم وتتصفح صور الطعام، سيساعدك الذكاء الاصطناعي على تحديد اسم الطبق ويوضح لك تكلفته، وما إذا كان شائعًا أو نباتيا.

وتتمتع الخرائط بمظهر جديد، وتتميز بشاشة رئيسية أكثر وضوحًا مع علامات تبويب أقل، وألوان دبوس جديدة تهدف إلى تسهيل العثور على الأماكن على الخريطة.