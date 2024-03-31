تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Realme C65 وموعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن هاتف Realme C65 في حدث يعقد في الثاني من شهر أبريل، ولقد رصد الهاتف في أكثر من جهة مع بعض من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

حدد “Chase Xu” نائب رئيس شركة Realme الأسواق التي يتوفر فيها هاتف Realme C65 قريباً في تفاصيل جاءت على منصة X مؤخراً، حيث أكد على أن الهاتف ينطلق لأسواق ماليزيا، وبنجلادش، والفليبين وعدد من الأسواق الأخرى لاحقاً.

كما أوضحت الإعلانات التشويقية التي ظهرت مؤخراً أن الهاتف يتوفر بألوان الأسود والبنفسجي، مع تصميم رأسي للكاميرة الخلفية.

أيضاً يتميز هاتف Realme C65 بتصميم يحاكي إصدار سامسونج السابق Galaxy S22 من الجهة الخلفية، كما أشارت تفاصيل أخرى إلى أن الهاتف يتوفر باللون البني.

ويتميز هذا الإصدار بكاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، كما يضم إطار الهاتف زر “Dynamic” الذي قدم للمرة الأولى من الشركة في هاتف Realme 12 5G.

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