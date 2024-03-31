شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة لتحسين تجربة تسوق الملابس عبر جوجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل تحديثا لخدمة التسوق عبر الإنترنت يستهدف تسهيل عثور المستخدم على نتائج بحث التسوق توافق تفضيلاته الشخصية.

تتيح الخاصية الجديدة تقييم منتجات مختلفة من أجل الحصول على إرشادات وتوصيات لمساعدته عند تسوق ملابس وأحذية وكماليات عبر جوجل.





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وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي تواصل فيه جوجل منافسة شركات تجارة تجزئة كبرى مثل أمازون وول مارت التي اطلقت خصائص جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

مثلا عندما يبحث المستخدم على "جوجل التسوق" عن شيء مثل قمصان بولو رجالي" سيظهر أمامه قسم جديد باسم "توصيات لنمط اللبس" حيث يمكنه تصنيف الخيارات تصاعديا أو تنازليا.

كما يمكن للمستخدم أيضا استخدام إشارة التمرير الشبيهة بخاصية تندر لتقييم المنتجات.

وإذا لم يكن المستخدم متأكدا من تقييمه يمكنه تخطي هذه الخطوة.

وبعد قيامه بتقييم مجموعة من المنتجات، سيعرض محرك جوجل النتائج المتوافقة مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.

وإذا لم تظهر في نتائج البحث ما يريده المستخدم، ستتيح جوجل له إمكانية تقييم المزيد من المنتجات لمشاهدة المزيد من نتائج البحث.



الاحتفاظ بتفضيلات المستخدم



وسيحتفظ محرك جوجل بتفضيلات المستخدم، وبالتالي فعندما يعود للبحث في وقت لاحق عن "قمصان بولو للرجال" مرة أخرى ستظهر قائمة الترشيحات وفقا لتفضيلاته السابقة.

وتتيح جوجل الخاصية الجديدة لكل مستخدمي خدمة تسوق جوجل على الأجهزة المحمولة أو تطبيق جوجل للأجهزة الذكية في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة في المزيد من الدول ولا متى ستفعل ذلك.

تقول جوجل إن المستخدمين يتسوقون أكثر من مليار منتج يوميا على منصتها ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج على صفحة نتائج البحث الخاصة بهم.