تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف POCO F6 القادم بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف POCO F6 المرتقب من شاومي عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن خطط الشركة لدعم هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 8s Gen 3 تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

قدمت شاومي هاتف CIVI 4 Pro في السوق الصيني مؤخراً برقاقة Snapdragon 8s Gen 3، كما أكدت العملاق الصيني على تطوير إصدار جديد من هواتفها الذكية يأتي بنفس المعالج، على أن ينطلق الهاتف الجديد خارج السوق الصيني.

كما تخطط شاومي لإطلاق هاتف POCO F6 في السوق الصيني بعلامة Redmi Note 13 Turbo التجارية، ولقد إستعرضت التسريبات الأخيرة مواصفات الهاتفين.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بشاشة تتميز بدقة 1220 بيكسل، كما يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما تختلف تقنية الشحن السريع بين الهاتفين حيث يأتي هاتف POCO F6 بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم شاومي الهواتف بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يتميز Redmi Note 13 Turbo بكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

المصدر