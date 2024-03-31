تكنولوجيا: تطبيق “App Lock” يدعم المستخدمين في حماية وحجب التطبيقات على هاتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم تطبيق “App Lock” جميع مستخدمي هواتف الأيفون الآن بميزة حماية وحجب كل التطبيقات من الشاشة الرئيسية للهاتف.

قدمت ابل للمطوريين واجهة برمجية لحجب التطبيقات من الواجهة الرئيسية للهاتف بإستخدام Face ID أو Touch ID، إلا أن هذه الميزة لا تتوفر لجميع التطبيقات، كما أنها لا تدعم إخفاء التطبيقات تماماً من واجهة الهاتف.

ويجلب تطبيق “App Lock” دعم أفضل لحماية وحجب التطبيقات تماماً، كما يقدم التطبيق آداء قوي وتجربة سلسة للمستخدم، على أن يتوفر التطبيق على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، ويرتكز التطبيق على واجهة “Screen Time” البرمجية لدعم التحكم في زمن الوصول وإعدادات النظام.

أيضاً سيتم عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة على الجهاز مباشرة فور فتح تطبيق “App Lock”، على أن يتم ترتيب التطبيقات وفقاً الفئات المختلفة، لذا سيتاح للمستخدم قفل وحجب تطبيق واحد أو إختيار حجب مجموعة من التطبيقات دفعة واحدة من الجهاز.

ويتضمن التطبيق تبويب “قفل” الذي يتيح قفل التطبيقات بماسح البصمة أو مسح التقنية البيومترية المتوفرة في الهاتف، بينما يدعم تبويب “Conceal” إخفاء التطبيقات التي تم تحديدها، على أن يتم حجب التطبيق أيضاً من مكتبة التطبيقات.

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