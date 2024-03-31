شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يدرس إصدار Reels جديدة تجمع اهتمامات أكثر من مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل إنستجرام على ميزة من شأنها أن توصى بـReels لك ولصديقك بناءً على مقاطع الفيديو التى قمت بمشاركتها مع بعضكما البعض واهتماماتكما الفردية.

واكتشف المهندس أليساندرو بالوزي الميزة التى تسمى Blend، وأكد Instagram لـ TechCrunch أنه يختبر Blend داخليًا ولم يبدأ تجربته علنًا، وقد يكون الأمر أن Blend لا يرى النور أبدًا، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام دائمًا معرفة الأفكار التي يتعامل معها Instagram.

ولم تكشف المنصة عن مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل Blend، على الرغم من أن الفكرة تبدو أن مستخدمي Instagram وأحد أفضل أصدقائهم سيكتشفون Reels جديدة معًا بدلاً من أن يعثر أحدهم على مقطع فيديو يعجبهم ويرسله إلى الآخر عبر الرسائل المباشرة، وفقا لتقرير انجادجيت.

وسيكون من المنطقي أن يكون لدى Blend مؤشرا على أن الشخص الآخر قد شاهد مقطعًا معينًا بالفعل حتى يتمكن الشخصان اللذان لديهما حق الوصول إلى الموجز من بدء الدردشة حول هذا الموضوع.

ولا يحتوي TikTok على ميزة على هذا المنوال، كما يشير TechCrunch، لذلك يمكن أن يمنح Blend ميزة Instagram عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يحبون مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة معًا. كما هو الحال مع العديد من الميزات الأخرى التي تقدمها منصات مثل هذا، ويبدو أن Blend بشكل أساسي يدور حول زيادة التفاعل.