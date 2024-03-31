تكنولوجيا: رصد سلسلة Huawei P70 في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Huawei P70، ولقد رصد الجيل الجديد من هواتف Huawei P في قاعدة بيانات Geekbench مع تفاصيل أكثر حول هذه الإصدارات.

تشير التوقعات إلى خطط هواوي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P70 في حدث يعقد في شهر أبريل المقبل، ولقد رصدت الهواتف في منصة Geekbench مع تفاصيل المواصفات الرئيسية لهذه الإصدارات.

كما كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن ثلاثة إصدارات من هواتف هواوي والتي سجلت برموز AL10 وAL80 وأيضاً AL00.

ومن المتوقع أن يعود الرمز ALT-AL10 لهاتف Huawei P70 والذي سجل 1243 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3840 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

بينما يعود الرمز ALN-AL80 على هاتف P70 Pro الذي سجل 1348 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و4114 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أحر يعود الرمز MNA-AL00 لهاتف Huawei P70 Art وهو أعلى إصدار في السلسلة، ولقد سجل الهاتف 1784 في إختبارات الأنوية الأحادية، و4589 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وتكشف التسريبات عن دعم هاتفي AL10 وAL80 بمعالج Kirin 9000s الذي قدم في هاتف Mate 60 Pro والذي يتضمن 12 من الأنوية ويتميز بسرعة 2.62GHz في اثنان من الأنوية الرئيسية، و6 من الأنوية بسرعة 2.15GHz لتعزيز الآداء، و4 من الأنوية لتعزيز الكفاءة بسرعة 1.53GHz.

من جانب أخر تدعم هواوي هاتف AL00 أو الذي يأتي بعلامة P70 Art التجارية بمعالج Kirin جديد والذي يرتكز على معمارية جديدة تتضمن 4 من الأنوية بسرعة 2.02GHz، وثلاثة من الأنوية بسرعة 2.75GHz، ونواة رئيسية بسرعة 3.19GHz، ولقد ظهر الهاتف في Geekbench بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

يذكر أن هواوي تدعم سلسلة Huawei P70 بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، على أن يدعم الإصدار الرئيسي إرسال الرسائل عبر BeiDou، ويدعم هاتفي P70 Pro وP70 Art إرسال الرسائل عبر BeiDou وإجراء المكالمات عبر “Tiantong 1”.

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