شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ChatGPT سيذكر المصادر التي استخدمها لإنشاء إجاباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من شهرة روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يتعلمها ChatGPT من برنامج Copilot من مايكروسوفت، حيث كانت إحدى نقاط التعلم هي كيفية قيام Copilot بذكر مصادره عندما يزودك بالمعلومات؛ لم يقتصر الأمر على جعل معلوماته أكثر مصداقية وأقل احتمالاً لأن تكون هلوسة، ولكن يمكنك اتباع الرابط بنفسك وقراءة المزيد حول الموضوع.

ولحسن الحظ، يبدو أن OpenAI قد أخذت ورقة من كتاب Copilot، حيث سيخبرك ChatGPT الآن من أين حصل على معلوماته.

وأصدرت OpenAI إعلانها على موجز X الرسمي الخاص بها، في المنشور، عرض عملاق الذكاء الاصطناعي ميزة الاقتباس الجديدة التي يستخدمها ChatGPT عند الرد عليك، ويُظهر المثال المتحرك برنامج الدردشة الآلي وهو يضيف مواقع الويب إلى نهاية مطالباته، والتي يمكنك النقر عليها لقراءة المزيد حول الموضوع، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدامه، فسيتعين عليك الدفع.

وعلى الرغم من الترحيب بهذه الميزة، فمن المؤسف أنها محجوبة خلف ChatGPT Plus وTeam وEnterprise، ويعد وجود الذكاء الاصطناعي الذي يخبرك من أين حصل على معلوماته أمرًا مهمًا من أجل المصداقية، وقد لا يكون وضع ذلك خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمرًا جيدًا بالنسبة للبعض.



وعلى هذا النحو، بقدر ما يكون من الجيد رؤية ChatGPT ينفذ بعضًا من أفضل ميزات Copilot، فإن حقيقة أن الأخير سيستشهد بمصادره للمستخدمين المجانيين قد يجعله الخيار الأفضل إذا كنت بحاجة إلى معلومات موثوقة ويمكن تتبعها.