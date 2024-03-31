تكنولوجيا: هاتف REALME GT NEO 6 SE يحصل على شهادة TENAA ليتم الكشف عن التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Realme حاليًا على هاتفها الذكي للسوق الصينية، Realme GT Neo 6 SE. ولقد تم بالفعل تسريب الهاتف الذكي عدة مرات ليتم الكشف عن التصميم والمزيد.

والآن، حصل الهاتف على شهادة TENAA التي تؤكد التصميم الذي رأيناه في الصور المسربة.

علاوةً على ذلك، تشير هذه الشهادة أيضًا إلى أن إطلاق الهاتف الذكي أصبح وشيكًا. وأعلنت الشركة الصينية حاليًا عن إصدار في وقت ما في شهر أبريل دون تحديد تاريخ محدد.

في الوقت الحالي، دعونا نتحقق من قائمة TENAA الجديدة ونستكشف المزيد من الأشياء حول التصميم.

في الصور الواقعية المسربة، رأينا أن الهاتف يحتوي على وحدة كاميرا مستطيلة ضخمة على الجانب الخلفي من الجهاز. ومع ذلك، لم يكن هناك تسريب للجانب الأمامي.

والآن، أصبحنا نعرف أيضًا كيف سيبدو الهاتف من الأمام، وذلك بفضل قائمة TENAA التي تم رصدها بواسطة Ithome.

بدءًا من الجانب الخلفي، يبدو أن هذا الهاتف يصور تصميمًا جريئًا يتماشى مع علامة GT التجارية. وعلى الجانب الأمامي، سيكون للهاتف الذكي حواف منحنية.

علاوةً على ذلك، فإن الهاتف المعروض في قائمة TENAA يظهر باللون الأسود، ولكن من المتوقع أيضًا أن يأتي باللون الأخضر.

وأكدت الشركة الصينية استخدام أحدث إصدار من Snapdragon 7+ Gen 3 لجهاز Realme GT Neo 6 SE.

كما كشفت الشركة أيضًا أن الهاتف سيحتوي على شاشة 8T LTPO OLED BOE بدقة 1.5K والتي ستحتوي على ميزات رائعة مثل معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، و 6000 نتس في المتر المربع من مستوى ذروة السطوع المحلي، و 1600 نتس في المتر المربع من ذروة السطوع العالمية، وما يصل إلى 1000 نتس في المتر المربع في الوضع اليدوي.

على اي حال، نأمل أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بإصدار الجهاز قريبًا.

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