تكنولوجيا: لعبة PUBG Mobile ستحصل على وضع 120 إطارًا في الثانية مع التحديث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Krafton، الشركة المطورة للعبة PUBG Mobile، أن لعبة Battle Royale الشهيرة ستحصل قريبًا على وضع 120 إطارًا في الثانية.

سيكون هذا الوضع الجديد متاحًا في تحديث الإصدار 3.2 القادم، مما يوفر للاعبين تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

في السابق، قدمت PUBG Mobile حدًا أقصى يبلغ 90 إطارًا في الثانية لتجربة أكثر سلاسة. والآن، سيتم دفع حدود ألعاب الهاتف المحمول من خلال تقديم معدل 120 إطارًا في الثانية.

ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة لكل من أجهزة أندرويد و iOS.

من المحتمل أن يتم تحسين وضع 120 إطارًا في الثانية للهواتف الذكية المتطورة والمتوسطة المدى نظرًا للطبيعة الصعبة لعرض اللعبة بمعدل إطارات أعلى.

قد تواجه الأجهزة ذات المستوى المبتدئ صعوبة في الحفاظ على أداء ثابت بمعدل 120 إطارًا في الثانية، حتى مع إعدادات الرسومات المنخفضة.

كما أن معظم الأجهزة ذات المستوى المبدئي لا تتميز بمعدل 90 إطارًا في الثانية حتى الآن.

وتمتد الأخبار أيضًا إلى BGMI (Battlegrounds Mobile India)، النسخة الهندية من PUBG Mobile. فمن المتوقع أيضًا أن تتلقى BGMI معالجة بمعدل 120 إطارًا في الثانية في الأيام المقبلة، بما يتوافق مع الإصدار العالمي.

لكي يتألق وضع 120 إطارًا في الثانية حقًا، ستحتاج الشركات المصنعة للهواتف الذكية أيضًا إلى تحسين أجهزتها لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الميزة.

ولكن من المتوقع أن يستمتع المستخدمون الذين لديهم أحدث الهواتف الذكية الرائدة المزودة بمعالجات قوية مثل Snapdragon 8 Gen 2 بوضع 120 إطارًا في الثانية دون مشاكل. وبالمثل، من المرجح أيضًا أن تدعم أجهزة آيفون ذات شاشات 120 هرتز الوضع الجديد.

المصدر