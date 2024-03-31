شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق صاروخين فى 4 ساعات.. اعرف تفاصيل الحدث الفضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX قمر صناعي للاتصالات ومجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية الخاصة بها في تتابع سريع، حيث أطلقت صاروخين من فلوريدا بفارق أقل من 4 ساعات.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، بدأ الحدث عندما أرسل صاروخ فالكون 9 قمر الاتصالات يوتلسات 36D إلى السماء من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، ثم حمل صاروخ Falcon 9 آخر 23 قمرًا صناعيًا للانترنت من نوع Starlink من SpaceX من محطة Cape Canaveral Space Force Station.

وكان من المفترض أن يكون هناك إطلاق ثالث أيضًا، مهمة ستارلينك أخرى، والتي كان من المقرر أن تنطلق من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، لكن شركة SpaceX ألغت المهمة الثالثة بسبب سوء الأحوال الجوية.

عادت المرحلتان الأوليان لصاروخ Falcon 9، اللتان انطلقتا، إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبطتا على سفينة SpaceX بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، وكان هذا هو الإقلاع والهبوط الثاني عشر لـ Eutelsat 36D Falcon 9 والثامن عشر لمعزز Starlink.

تم نشر يوتلسات 36D في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض بعد حوالي 34 دقيقة من الإطلاق، وبمجرد تشغيله، سيوفر القمر الصناعي خدمات البث التلفزيوني للعملاء في أوروبا وروسيا وأفريقيا.