تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاحن باور بانك بقدرة 20000 mAh في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم في السوق الصيني عن شاحن باور بانك جديد بقدرة 20000 mAh، والذي يتضمن 3 من منافذ USB C، ويدعم الشحن السريع بقدرة 45W.

تقدم سامسونج في السوق الصيني أحدث شاحن باور بانك والذي يتوفر بسعر 42 دولار فقط، وقدرة كبيرة للبطارية، مع دعم الشحن السريع.

ويتميز باور بانك Samsung 20000mAh بعدد ثلاثة من منافذ USB C، لدعم المستخدمين بميزة شحن ثلاثة من الأجهزة في نفس الوقت.

ويمكن لهذا الإصدار أن يدعم إخراج طاقة بقدرة 45W عند شحن جهاز واحد فقط، كما يدعم الجهاز معايير PD3.0 وPPS لدعم شحن الأجهزة المتوافقة.

كما يدعم الباور بانك أيضاً الشحن السريع بقدرة 45W، وتقدم سامسونج هذا الإصدار بأبعاد 152 في 76 في 25.5مم، ووزن 402 جرام.

أيضاً يدعم هذا الإصدار تقنية “Super-Fast Charging 2.0” وهي تقنية تعمل على تسريع آداء الشحن لأجهزة سامسونج المتوافقة، وأيضاً الأجهزة الأخرى التي تتوافق مع هذه التقنية.

كما يأتي شاحن الباور بانك بمعايير UL التي تؤكد على خفض إنبعاثات الكربون، أيضاً يتضمن الجزء الخارجي من الشاحن نسبة 5.9% من المواد المعاد تدويرها، كما يضم 30% من التكوينات المعاد تدويرها بعد الإستهلاك.

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