تكنولوجيا: Acer تستعد لإطلاق جهاز Swift Go 14 AI بمعالج Intel Core Ultra 7 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Acer قريباً لإطلاق جهاز Swift Go 14 AI بمعالج Intel Core Ultra 7 وشاشة OLED بنسبة سطوع 500 nits قريباً في السوق الهندي.

أكدت Acer اليوم على خططها لإطلاق جهاز الحاسب المخصص للألعاب Predator Helios 16 بالجيل 14 من معالجات إنتل مع كرت الشاشة RTX 4080 في السوق الهندي، كما كشفت الشركة في إعلان تشويقي جديد عن خططها لإطلاق جهاز Acer Swift Go 14 AI في نفس الحدث.

ومن المقرر أن ينطلق Swift Go 14 AI بأحدث معالجات إنتل مع شاشة OLED، ولقد أوضحت التسريبات أن هذا الإصدار يضم شاشة بحجم 14 إنش، ونسبة سطوع 500 nit، مع تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، ودعم معايير DisplayHDR 500 True Black.

كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، ومعالج Intel Core Ultra 7، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة “NVMe PCIe Gen 4 SSD.

أيضاً يتميز الجهاز بتقنية “AI Boost” وهي تقنية مخصصة لتعزيز كفاءة المهام في الجهاز بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم الجهاز معايير “Intel Evo”، التي تشمل دعم التسجيل البيومتري في الجهاز، وآداء قوي للمعالج، وعزل الضوضاء في مكالمات الفيديو التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي.

كما يدعم الجهاز الشحن عبر منفذ USB C، ويضم بطارية بعمر شحن أكثر من 9.5 ساعة، وشاشة بجودة عرض FHD، مع كاميرة بجودة عرض FHD ودقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

ويدعم الجهاز الشحن بقدرة 100W، وللإتصال يضم الجهاز منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB C، ويدعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث LE في الصوتيات.

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