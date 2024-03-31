شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يصوم خارج كوكب الأرض.. قصة الصوم فى عالم به 16 غروب وشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن هناك رواد فضاء يعيشون خارج الأرض لأشهر متتالية؟ ليس هذا أغرب ما يمكنك معرفته، بل أن توالى 16 شروقًا وغروبًا للشمس كل يوم على البشر في الفضاء هو الأمر الغريب حقا، وهو ما يجعل فكرة الصيام صعبة على المسلمين الذين سافروا للفضاء.

تساءل العلماء، هل سيصوم رائد الفضاء مدة 45 دقيقة، مقدار نهاره مع إضافة زمن طلوع الفجر شيئًا يسيرًا ثم يفطر مدة 45 دقيقة، لعدة مرات باعتبار أن كل 90 دقيقة يوم بنهاره وليله بالنسبة له، وذلك تبعا لحركة الشمس الظاهرية عليه، وبالتالى يكون الزمن المقدر لصيامه 45 ساعة فقط.

هذا الأمر حدث خلال مواجهة الإماراتى سلطان النيادى العام الماضى هذه الأزمة في رمضان، ولكن وفقًا لما ذكره موقع Space، قرر الرائد الإماراتى عدم الصيام قائلا " يسمح لنا بالفعل بتناول ما يكفى من الطعام لمنع أى تصعيد لنقص الطعام أو التغذية أو الترطيب".

كما أن رائد الفضاء الماليزي المسلم شيخ مظفر شكور، الذى سبقه إلى الفضاء في عام 2007، اختار أن يفطر أيضا بسبب الظروف التي يعايشها خارج الكوكب، فيما تمسك الأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي مسلم، بالصيام والذى سافر في عام 1985 إلى الفضاء، بتاريخ 29 رمضان 1405هـ، فكيف كان صومه؟

صلى الأمير صلاة الفجر على كوكب الأرض قبل الرحلة، ثم انطلق بعدها إلى الفضاء وهو صائم، وبعد استقرار المكوك الفضائي في المدار، قدم رائد الفضاء جون فابيان للأمير سلطان التفاح والتمر، فكانت إجابته بالرفض قائلا، إنه مازال أمامه ست ساعات للإفطار، إذ إن الفتوى شددت أن عليه متابعة صيامه في الفضاء حسب المنطقة التي أمسك فيها على كوكب الأرض، والتي كانت ولاية فلوريدا.