تكنولوجيا: تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف Xperia 1 VI المرتقب من سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل إعدادات الكاميرة في إصدار سوني المرتقب Xperia 1 VI، والذي يتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

جاءت التفاصيل الجديدة حول جهاز في تسريبات نشرت على منصة Weibo، والتي كُشِف فيها عن تفاصيل إعدادات الكاميرة الرئيسية في هاتف Xperia 1 VI.

وتختلف هذه التسريبات عن التفاصيل السابقة التي أشير فيها إلى أن هاتف سوني المرتقب يضم ثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما أوضحت التسريبات الجديدة خطط سوني لدعم Xperia 1 VI بإعدادات الكاميرة التالية:

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9 وحجم مستشعر 1/1.35

مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وحجم مستشعر 1/2.5 وبعد بؤري 16مم

مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8 وبعد بؤري 85مم، وفتحة عدسات f/2.8 وبعد بؤري 125مم.

ومن المقرر أن ترتكز كاميرة الهاتف بشكل أكبر على البرمجيات لتحقيق أكبر إستفادة من إعدادات الكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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