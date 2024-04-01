شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الجهاز التالي لسلسلة iPad mini.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الشائعات إلى أن التحديث قد يأتي في وقت لاحق من هذا العام مع شاشة محسنة وأداء أسرع، حيث تم تقديم الجيل الحالي من iPad mini في سبتمبر 2021 ولم يتم تحديثه منذ ذلك الحين، وفقاً لموقع gtomac.

ما هو التالي لجهاز iPad mini؟ شاشة جديدة

يقال إن الجيل التالي من iPad mini سيحتوي على شاشة محسنة للمساعدة في حل مشكلات "التمرير الهلامي"، ووفقًا للشائعة، قامت شركة Apple بتغيير اتجاه تجميع شاشة iPad mini للمساعدة في تقليل تأثيرات عيب تصميم التمرير الهلامي، وعلى الرغم من هذا التحسن، ستظل شاشة iPad mini 7 مقتصرة على 60 هرتز وتستخدم تقنية شاشة LCD.

يتم التمرير الهلامي عندما يتم تحديث نصف شاشة الجهاز بشكل أبطأ بشكل ملحوظ من النصف الآخر، وينتج عن هذا نوع من التأثير المتذبذب، ومن هنا جاء اسم "التمرير الهلامي"، تواجه شركة Apple حاليًا دعوى قضائية جماعية تزعم أن مشكلة عرض التمرير الهلامي تجعل جهاز iPad mini 6 "غير قابل للاستخدام".

أداء أسرع

سيتميز الجيل القادم من iPad mini بأداء أسرع، ويتم تشغيل iPad mini الحالي بواسطة شريحة A15 Bionic، في حين يقول أحد المسربين الموثوقين على Weibo أن النموذج الجديد سيحتوي على A16 Bionic، هذه ليست ترقية مثيرة، وسيظل الأداء متخلفًا عن شرائح A17 وA18 المستخدمة في أحدث موديلات iPhone، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا زيادة متواضعة في أداء كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

أظهرت المعايير أن شريحة A16 Bionic أسرع بنحو 10% في معظم المهام مقارنة بشريحة A15 Bionic، وسيتم أيضًا تحديث المكونات الأخرى في iPad mini 7، بما في ذلك دعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3.

المزيد من التغييرات

بالإضافة إلى الأداء المحسن والشاشة المحسنة، ما الذي يمكن أن نتوقع رؤيته مع iPad mini 7؟

وبحسب موقع “Instant Digital” على موقع Weibo، فإن جهاز iPad mini 7 الجديد سيكون متاحًا بألوان جديدة، يأتي جهاز iPad mini الحالي باللون الأرجواني، واللون الازرق، والوردي، والرمادي الفلكي.

يقول حساب Weibo أيضًا أن iPad mini 7 الجديد سيحتوي على كاميرا مطورة، لكن لا تتوفر تفاصيل محددة.

الخاتمة: مستقبل iPad mini، سيتم إصدار جهاز iPad mini 7 الجديد في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج وكذلك مينج تشي كو.