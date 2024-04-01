شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "Blend" الجديدة من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى معجبي إنستجرام شيء جديد يتطلعون إليه من خلال ميزة جديدة تمامًا تسمى "Blend" والتي يتم إعدادها خلف الكواليس، ومن المتوقع أن تقوم هذه الميزة بدمج جميع البكرات المفضلة لديك مع تلك الخاصة بصديقك - وكلها مخصصة لكما فقط.

جاء ذلك في تدوينة لمطور الأجهزة المحمولة والمهندس أليساندرو بالوزي، عبر منصة إكس، حيث يبدو أنه مع "Blend" سيكون لدى المستخدمين مكان خاص لمشاركة توصيات ريلز التي تعتقد خوارزمية إنستجرام أن المستخدمون سيتعرفون عليها.

وذكرت Techcrunch، أن هذه الميزة تشبه إلى حد ما ميزة "Blend" الخاصة بـ سبوتيفاي، حيث يمكنك مزج أغانيك المفضلة مع صديق لإنشاء قائمة تشغيل مشتركة واحدة.

يأتي ذلك على الرغم من عدم وضوح بعض التفاصيل الأساسية، حيث يتعين علينا أيضًا الانتظار ومعرفة ما إذا كانت خلاصة البكرات يتم تحديثها باستمرار، أو ما إذا كان هناك وقت تحديث محدد.

يشير ظهور هذه الميزة الجديدة إلى أن هناك المزيد من العمل بواسطة إنستجرام، حيث يمكن أن تكون "Blend" مبادرة جديدة لتعزيز البكرات وحث الجميع على المشاهدة بشكل أكبر، لكن مثل أي مشروع قيد التنفيذ، ليس هناك ما يضمن وصول "Blend" إلى موجز إنستجرام الخاص بك.